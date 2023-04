Slavia urve první místo. Ale duel s Hradcem bude bolet, může jít o zdraví

BLOG VÁCLAVA PILNÉHO | V neděli odpoledne čeká FORTUNA:LIGU poslední kolo základní části, do kterého jdou bodově ruku v ruce Slavia a Sparta. A půjde o hodně. V nadstavbě nás čeká nervy drásající souboj o mistrovský titul a tradičně budou rozhodovat maličkosti. Výhoda domácího prostředí bude jednou z nich a podle mého názoru si Slavia tento moment ujít nenechá.

Plzeňská Viktoria je již mimo mistrovskou hru. Pražská „S" ji na jaře zcela po zásluze odskočila. Na Slavii nyní čeká Hradec Králové. „Votroci" sice dokázali v prvním kole letošní sezony na domácí půdě obrat favorita o body, ale teď jsou karty rozdány úplně jinak. „Sešívaní" sice na jaře několikrát zaškobrtli venku, ale doma válcují jednoho soupeře za druhým.

Červenobílí navíc v týdnu zvládli těžký zápas na hřišti Baníku a první místo, na které se vrátili po vítězném vršovickém derby, budou chtít udržet. Hrát v nadstavbě derby v domácí bouřlivé atmosféře, to může být poloviční jistota titulu. Jindřich Trpišovský má před utkáním s Hradcem Králové příjemné starosti. K dispozici má „zlatého“ náhradníka Matěje Juráska, který dal letos všechny své góly z pozice střídajícího hráče, a také se „sešívaným" začíná vyprazdňovat marodka.

Nedělní duel bude jistě dosti náročný a také bolestivý. Po podzimním odchodu Adama Vlkanovy do Plzně už moc kreativních fotbalistů na východě Čech nezbylo, a tak Votroci sází hlavně na bojovnost. To se projevuje v počtu karet. Hráči Hradce Králové jsou po borcích Baníku druhými nejpilnějšími sběrateli žlutých a vévodí i v žebříčku karet červených. Těch viděli letos už deset. Tak aby se spíš než o výsledek nebál slávistický realizační tým o zdraví svých hráčů.

Spartu v posledním kole nečeká nic jednoduchého. Ve středu sice zvládla klíčový domácí duel s Plzní, který v nastaveném čase rozhodl z pokutového kopu Ladislav Krejčí, který potvrdil, že má nervy ze železa, ale Brian Priske přišel o několik hráčů. A to nejen kvůli kartám, ale také kvůli zraněním. Sparta má sice dost široký kádr na to, aby absence nahradila, ale i tak nepojede do Liberce v komfortní pozici. Navíc stadion U Nisy nepatří dlouhodobě mezi oblíbené sparťanské destinace.

V neděli kolem páté odpolední uvidíme, jak budou rozdány karty pro nadstavbu. Ať už první místo ukořistí Slavia nebo Sparta, letošní nadstavba slibuje v boji o titul velmi napínavou podívanou, která tu již dlouhá léta nebyla. Máme se na co těšit!

Autor je komentátorem O2 TV Sport.