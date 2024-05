Baník útočí na NEJ sezonu, ale propast je alarmující. Záchrana bude drama

Aktuální sezona FORTUNA:LIGY míří do finále, před námi je její nadstavbová část. Tedy ta fáze ročníku, se kterou se stále velká část fanoušků nedokázala smířit. Jenže nadstavba tady prostě je a to musíme brát jako fakt. I když argument, že závěrečná fáze soutěžního ročníku přinese více kvalitních utkání, může být hodně lichá.

Nůžky mezi ligovými kluby zůstaly i v aktuální sezoně hodně rozevřené. První místo po základní části pro sebe stejně jako loni urvala Sparta, která má o osm bodů více než v uplynulém ročníku. Bodově lépe je na tom ve srovnání s minulou sezonou i Slavia, ale na víc než na druhé místo to nestačilo. A to oba kluby prohrály jen dvakrát. Sešívaní ztrácejí na letenského rivala čtyři body, a tak už po 2. kole nadstavby, kdy je na programu derby na Letné, může být o titulu rozhodnuto.

Určité drama může nabídnout boj o konečné čtvrté místo. Jenže o to budou bojovat týmy, které se jarní fází FORTUNA:LIGY spíše protrápily. Baník, který půl roku nevyhrál doma, má v minisouboji s Mladou Boleslaví a Slováckem nejlepší výchozí pozici. A pokud Baník nakonec skutečně urve čtvrtou příčku, tak trochu paradoxně prožije nejlepší sezonu za posledních 14 let.

Alarmující je ale fakt, že aktuálně čtvrtý Baník Ostrava ztrácí na vedoucí Spartu propastných 31 bodů. Touto optikou se dá říct, že jak Baník, tak Mladá Boleslav se Slováckem, jsou ve skupině o titul spíše do počtu, než aby nějak výrazněji promluvily do boje o mistrovskou trofej.

Paradoxně tak největší drama nabídne boj o záchranu. Pokud pomineme lehce odskočené Bohemians, tak do druhé ligy může stále zahučet i Jablonec. A to Severočeši ještě před několika lety proháněli v čele tabulky pražská „S“. Černého Petra si samozřejmě nechce vytáhnout nikdo, protože příští ligová sezona bude přelomová, co se týká finančního plnění od LFA. Do klubů totiž přitečou velmi zajímavé peníze.

Na sestupové pozici jsou aktuálně České Budějovice, jenže ty už čtyři zápasy nepohrály, a tak mají na barážové příčky minimální ztrátu. Velká nervozita určitě panuje hlavně ve Zlíně a Karviné a ani v Pardubicích nemají před začátkem zápasů ve skupině o záchranu klidné spaní. Boj o udržení je pro hráče psychicky hodně náročný, protože je potřeba vyhrát každý zápas. Když nezískáte titul, tak si řeknete: Tak zase za rok... Jenže prokousat se z druhé ligy zpátky mezi elitu, to není nic jednoduchého. Třeba ve Zbrojovce Brno by mohli vyprávět…