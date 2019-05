Smůla, nebo strach z koncovky? Kolaps Slováků mě mrzí, brankáři nejsou oporou | iSport.cz

Bohužel to neunesli, měli puk na hokejce, byly tam jasné chyby. V obou situacích měl přitom na hokejce puk Martin Marinčin, jeden z nejzkušenějších a nezvládl to. Před vyrovnáním Němců na 2:2 špatně vyhazoval puk z obranného pásma a neuspěl. Zbytečně. Kolem nikdo, měl dost času se podívat a třeba i zakončit do prázdné.

A půl minuty před koncem dělá kličku na útočné modré do dvou hráčů. Nesmyslné. Jestli měl v hlavě, že musí vyhrát? Slovákům stačila remíza, stačilo to hodit na bránu, do rohu... A byl konec. Hraje pět roků NHL, takový hráč by to měl unést a zahrát jinak. Stane se, ale dvakrát během minuty je moc. Kdo jiný by to měl zvládnout, než ti nejzkušenější?

Zbytečný byl i faul Nagyho v závěru, za který dostal dvě plus deset. Byl bez hokejky, chtěl přerušit hru. Trochu přehnal agresivitu, i když si myslím, že tam bylo hodně přifilmování pádu. Ale faul to byl, ruce šly dopředu. Zbytečně. Puk už byl přidržený na mantinelu, dalo se to zahrát taktičtěji. Tohle oslabení přitom ubránili, byli na koni, měli to v pohodě dohrát.

Přijde mi, že tentokrát nejsou velkou oporou brankáři. Čiliak a Rybár nejsou špatní, ale nejsou to hvězdy šampionátu. Jsou vyšší průměr a to v určitých momentech chybí. Možná i třetí gól Německa se chytit dal. Střela z dálky švihem na lapačku. Ano, přes obránce, těžko vyčítat. Navíc nejsem specialista na brankáře, ale přišlo mi, že to Čiliak špatně vyhodnotil. V první chvíli tam sice byli dva na jednoho, ale měl si hlídat střelu, druhý německý hráč už pak byl pokrytý.

Naděje na čtvrtfinále je malá. Američané si to asi pohlídají, byť šance je. S Německem i s Kanadou se dá prohrát, u zámořských týmů člověk nikdy neví. Dokud šance je, musí se kluci rvát. Hrají dobře. Jenže je srazila smůla nebo strach z koncovky. Důvěra, že i konec jsou schopni sehrát dobře. To jim trochu chybí. Podle hry by si totiž Slováci rozhodně čtvrtfinále zasluhovali.

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Německo 4 4 0 0 0 12:5 12 2. USA 4 2 1 0 1 17:10 8 3. Finsko 3 2 0 1 0 9:6 7 4. Kanada 3 2 0 0 1 15:8 6 5. Dánsko 3 1 1 0 1 15:6 5 6. Slovensko 4 1 0 0 3 13:14 3 7. Francie 3 0 0 1 2 6:16 1 8. Velká Británie 4 0 0 0 4 4:26 0

