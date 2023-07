Legenda Hřebec: Markéta grandslam ještě přidá. Teď pozor na poklepávače!

PŘÍMO Z LONDÝNA | Wimbledonskou šampionku zná od školních let, už devět let pomáhá kormidlovat její kariéru. V boxu na centrkurtu si Jiří Hřebec (72) vychutnal největší triumf Markéty Vondroušové, a kdyby si měl vsadit, podobný zážitek ještě přijde. Jak může vypadat budoucnost čtyřiadvacetileté levoruké hvězdy, která vstupuje do nejlepších let kariéry?

Markéta je wimbledonskou šampionkou. Co vy na to?

„Nechápu. Ještě mi to nedošlo. Jak ona hrála na konci zápasu! Klidně šla do dlouhých výměn, nebyla nervózní. To já bych si ani nenadhodil. V tomhle se strašně změnila. Strašně vyspěla, zápasy vede jinak. Nasadí tu svojí masku ledové královny jak Plíšková a jede jako stroj. Nenechá se ničím rozhodit. To na ní fakt obdivuju, tohle musíte mít v sobě.“

A ukázalo se to ve finále.

„Džábirové to ze začátku padalo, ty její placky sjížděly po trávě. Říkám si: Ty vole, aby nebyla druhá Paříž. (smích) Ale zápas se najednou změnil. Maky chytila rytmus, hrály dlouhé výměny. A neuvěřitelně.“

Šilo to s vámi?

„Strašně. Věděl jsem, že má šanci Džábirovou porazit. S Bartyovou v Paříži neměla šanci, ale tady věděla, že může hrát o vítězství. Večer před zápasem o tom sama mluvila.“

Je Wimbledon Markétinou zkouškou z tenisové dospělosti?

„Určitě. Ale celou tuhle sezonu má výbornou. Akorát, že to nikdo nebral moc vážně, protože nepřišlo něco fakt velkýho.“

Až teď. Má první grandslam, dostala se do top 10. Co dál?

„Je to pro ni zlom. Teď si musí dát majzla na poprask a tlak, jako přišel tenkrát po Paříži. Tehdy koukala: Proč se ty holky proti mně tak snaží? Prohrála takhle dost zápasů. Může se stát, že po takových úspěších přijde krizička. Ale myslím, že ona s tím už pracuje úplně jinak než dřív. Je úplně někde jinde. Už je to ženská, v Paříži to bylo dítě vyplašené jak zajíc. Všichni se na ni nahrnuli, chtěli tohle a tamto. Teď už ví, o co jde.“

Co jí teď poradíte?

„Ať vyrazí na dovolenou. A dá si jen pár turnajů před US Open. Ale ať zase neodpočívá moc dlouho.“

Jak naložit s velkým zájmem, který teď přijde?

„Musí si dát pozor na poklepávače po rameni. Těch bude zase moře. Vždycky má strašně přátel, když něco velkýho vyhraje.“

Co čekat v budoucnosti od Markéty?

„Já od ní čekám to největší. Myslím si, že v desítce už dávno měla být, ale nemůžu jí to říkat nahlas. Ona nechce být pod tlakem, chce hrát tenis pro radost. Je ctižádostivá, ale tlak okolí jí vadí. Což se před čtyřmi lety po Paříži stalo. Všichni říkali, že má vyhrát tohle a tamto. A ono hovno hovno, nic se nedělo. Tenhle zážitek už zpracuje daleko líp. A strašně jí to pomůže na sebevědomí, všude bude vystupovat jako wimbledonská vítězka. Ježiš, já si na to pořád nemůžu zvyknout, vůbec mi to nejde z pusy!“ (smích)

Na co ještě podle vás Markéta má?

„Plíšková byla jeden čas první na světě, protože měla vysoký průměr výkonů. To má Maky už v podstatě taky a myslím, že ho ještě zvýší. Podle mě neřekla poslední slovo, ještě nějaký grandslam přidá. Samozřejmě, musí se to všechno sejít. Mušce se to všechno sešlo v Paříži, Maky tady. Nechci ji snižovat, ale v semifinále by se jí se Šwiatekovou hrálo daleko hůř než se Svitolinovou. Ve finále by to se Sabalenkovou bylo bum bum, nedostala by se vůbec do rytmu. S Džábirovou to byl příjemnější zápas. Když se to tak pospojuje, může vzniknout takový úspěch. A to tak nebude vždycky. Ale že je dobrá tenistka a má na velké věci, to je bez debat.“