Vysoká hra Zdeňka Haníka: Osamělá vlčí stopa, nebo systém? | iSport.cz

Jízda na kole či kolečkových bruslích jsou jediné dvě cyklické aktivity, které bez problémů snesu. Mohu se dokonce pochlubit jedním majstrštykem. Věřte mi to nebo ne, coby čerstvý kantor v 28 letech jsem dojel z Rychnova nad Kněžnou do Valašských Klobouk (cca 200 km) na „arabovi“, bez přehazovačky, s krosnou na zádech a s kytarou na nosiči na jeden zátah. Prostě šlapat do úmoru mi nevadí. Leč tato historka je jen oslím můstkem. Využiju zaměření tohoto čísla a zmíním se o individuálních sportech, když už jsem se v tomto magazínu vyprofiloval jako obhájce i kritik těch týmových.

České individuální sporty vlastně zatím nic zásadně netrápí! Dokonce se Česko jednoznačně drží v počtech medailí v solidním pásmu mezinárodního hodnocení. Proč?

Zřejmě i proto, že v individuálních sportech je výjimečný úspěch jednotlivce možný nezávisle na systému. Příběhy Ester Ledecké, Evy Samkové či Martiny Sáblíkové se jeví tak, že se bez systému obejdou a že jejich úspěchy se staly zásluhou jejich bezprostředního okolí (rodina, trenér).

Skutečně se bez systému obejdou? Věřím činům, a tak musím přiznat, že zatím ano! Jinak by neměly medaile, že? V individuálních sportech jdou sportovci často vlastní cestou a někdy dokonce systému navzdory. Vzpomeňme na rychlobruslařku Karolínu Erbanovou.

Položil jsem si otázku, co si může dovolit individuální sportovec na rozdíl od týmového, a odpověděl jsem si, že může:

• být do určité míry nezávislý a jít samostatnou cestou, mimo systém

• spolupracovat, s kým chce, koho si vybere, komu věří

• trénovat sám, a tím nastavovat vlastní, někdy až netušené hranice lidských možností

• zvolit si různé typy soutěží

• zvolit si vlastní individuální tempo vývoje

• postupovat podle zvolené metodiky nebo si dokonce vlastní metodiku vytvořit A přeci bych byl nerad, aby tento článek vyzněl tak, že „anarchie“ jednotlivců systémům navzdory má znamenat jedinou cestu, a proto uvedu jiný příklad.

Kdysi jsem na summitu Leaders slyšel vystoupení sira Davea Brailsforda, šéfa cyklistického Teamu Sky. Mluvil o tom, jak tenká linka je mezi porážkou a úspěchem.

Jako příklad uvedl, že Chris Froome v jednom závodě 2017 závodil přes 86 hodin a jeho celkový náskok byl pouze 54 sekund, tzn. 0,17 % celkového závodního času. Tím dokladoval, že i zdánlivé maličkosti dělají v konečném součtu viditelný úspěch, na němž se podílí spousta lidí v systému Teamu Sky.

Dále mluvil o tom, že úkoly ve stáji rozdělují do tří skupin - první oblastí je vyhrávat, druhou učit se vyhrávat a třetí jak etí přinášet zkušenosti k nováčkům, noeztrákterý aby se neztrácely.

Mottem týmu, který se dnes už nazývá INEOS, je zaměření na dosažení výkonu, nikoli na závod: Performance first!

Pracovní etika je pro organizaci změna chování: pracuj tvrději a současně i chytřeji. Jen jedno z toho nestačí. Tato slova krásně ilustrují, že individuální sport může mít vize nebo ideový či filosofický základ, a jsou příkladem toho, jak je úspěch jednotlivce výsledkem systémové práce.

„Snažíme se vždy dodat jasný a konkrétní plán všem členům týmu od managementu přes sportovce až po realizační tým,“ dodává Brailsford.

Zlepšení vyžaduje změnu! Změna vyžaduje činy! Činy musí přinášet zlepšení. Jen chtít ale samo o sobě zlepšení nezaručí, je třeba mít odvahu změny realizovat. Jedno z podstatný ch hesel, která z jeho úst zazněla, je: „Jsme aktivní, vyžadujeme změnu a okamžitě jednáme. Nečekáme a nemluvíme, ale jdeme ihned do akce.“

A tak si tato slova dávám do souvislosti s příběhy našich Sáblíkových, Ledeckých či Samkových. Půjde i v budoucnu jít s puškami proti tankům? Rozuměj, osamělou vlčí stopou proti propracovaným systémům? Věřím sice v sílu individuality a doufám, že jedinečnost bude mít vždy šanci uspět systémům navzdory, ale i sama příroda nás přesvědčuje, že systém je víc.

Dobrý systém znamená stálost, trvalost a spolehlivost. Prostě na to, že na jaře příroda zezelená a na podzim zežloutne a uschne je spoleh. A příště už lehkým krokem… Přeji pěkné léto.