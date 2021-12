Sport tělocvikářů? Třeba se náhled změní. Ale florbalisti se baví. Neřeší to

BLOG ZDEŇKA JANDY | Nemůžete to kolem sebe neslyšet. Ne každý bere florbal vážně. Když jsem na Twitteru poprosil sportovní fanoušky, aby okomentovali, jestli ho sledují, nebo ne, přišla smršť hlášek o aktivitě tělocvikářů nebo sportu, který sice lidi rádi hrají, ale dívat se na něj je zoufalá nuda. Vůči samotným hráčům až neuctivé vyjádření? Nebo trefný popis? Jedno je jisté: florbalisti hrají hlavně pro svůj pocit. Protože je to baví. A ostatní? Ať si myslí, co chtějí…

Je pravda, že na vrcholné TOP úrovni je to někdy nezáživná podívaná, takticky svázaná. Ne náhodou to za nudu označil i Radim Cepek, legenda českého florbalu, průkopník, který byl uvedené do Síně slávy mezinárodní federace.

Ten popsal to, co spoustě lidí vadí: „Vím, že semifinále se nebude vyhrávat 10:8, ale je to velká vyčkávaná, kdo udělá chybu a potrestá se gólem. Za mě ty zápasy nejsou tak atraktivní jako kdysi.“

Z florbalu se staly šachy. Vládne osobní obrana. Dřív to byla hra plná parádiček, nádherných akcí, které plnily youtube. Mluví se o změně pravidel, ale i mezi odbornou veřejností se názory různí. Je jasné, že oživení by stálo za to.

Florbal si dlouhodobě těžko buduje v Česku renomé. Spousta lidí na něj kouká s despektem. Jako na sport, který těm „důležitějším“ bere děti… Ale to je spíš problém zavedených sportů, jako je hokej, než samotného florbalu. V tomhle je naopak jeho síla.



Samostatnou kapitolou je povzdych, že ho hrají odpadlíci, kteří neumějí bruslit. Možná to bylo dřív. Teď už ne. Tréninky jsou náročné, z fyzického hlediska je to šichta, kterou navíc nadšenci zvládají po práci.

Třeba tenhle šampionát může být zlomem, aby se vnímání změnilo. Protože každý sport si získává image podle výsledků reprezentačního áčka. A tým plný mládí má perspektivu, nadšení. V jeho silách je i to, aby hlášky o věčně čtvrtém florbalu přestaly znít. Může se naopak začít mluvit o zlatém florbalu. Tahle generace na to má. Junioři to zvládli hned dvakrát, když ovládli mistrovství světa.

Tak proč vítěznou mentalitu postupně nepřenést i do seniorského týmu?

A i kdyby ne, a florbal i nadále byl vysmívaným otloukánkem, nemyslím si, že samotné hráče by to nějak odradilo. Sami to moc neřeší. Vezmou si balonek, a jdou se bavit. Stejně jako tisíce dalších, kteří si hrají jen tak pro radost po práci, ale v televizi se na florbal dívat nechtějí…

Třeba až se na dalším mistrovství tahle mladá parta dostane do finále, tak se podívají. I kdyby ne, nadšení to hráčům nevezme.



Kdo ví, možná padne i další klišé, že florbal hrají čtyři země a Češi jsou vždycky čtvrtí. Ale ať to dopadne jakkoliv, vášnivé debaty neskončí. Florbal dál bude rozdělovat.