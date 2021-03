HME: Friše poškodila kolize, vyšel mu protest. Uspěl Sasínek i Červenková

Našel si díru a vyrazil dopředu. Jan Friš se v průběhu do posledního kola rozběhu na ME v Toruni chytře prodral mezi dvěma soupeři, ale když chtěl pokořit dalšího, o hlavu větší Ir Luke McCann vystrčil k mantinelu levý loket, který Friše na chvíli téměř zastavil.

„V poslední zatáčce jsem tam byl na dobré pozici, Ir mě tam hodně skřípnul, moc jsem s tím nemohl udělat. Skoro jsem se zastavil, mohl to být minimálně o půl vteřiny lepší čas, jsem z toho rozčarovaný,“ ulevil si Friš.

Zůstal s výkonem 3:40,99 minuty o 59 setin za posledním postupovým časem do finále. „Panuje velké zklamání, takticky jsem běh zvládl dobře, běželo se mi dobře. Těžko říct, jestli by to stačilo, ale jsem zklamaný. Až na to zaváhání v závěrečné zatáčce to nebylo vůbec špatné,“ hodnotil Friš.

Následně ale podal protest. A byl úspěšný. Ve finále tak poběží i on.

Filip Sasínek v česko-irském souboji vykonal odvetu na Paulu Robinsonovi, kterého v těsné koncovce svého rozběhu udržel za zády a v čase 3:40,04 postoupil přímo do finále. Sasínek si tempo určil sám, čímž se bránil případnému pomalému rozběhu. A taktika mu vyšla.

„Věřil jsem si, že tu pozici uhájím. Necítil jsem se špatně. Věděl jsem, že ostatní taky nebudou mít tolik sil. Chtěl jsem si pohlídat postupové místo rychlým časem,“ vysvětlil Sasínek, který před dvěma týdny právě v Toruni zaběhl národní rekord 3:36,53.

„Taktika na finále? Hlídat čelo, aby mi to neujelo a nějak se s tím porvat. Nejradši bych se pohyboval vepředu, ale musím být připravený na všechny scénáře,“ uvedl Sasínek.

Do finále postoupila i koulařka Markéta Červenková v halovém osobním rekordu 18,16 metru.

„Moc se těším na finále, cíl je hodit osmnáct a půl, což je olympijský limit,“ plánuje Červenková.

Výsledky halového ME v atletice v Toruni

Kvalifikace a rozběhy s českou účastí:

Muži:

1500 m: 1. Fontes (Šp.) 3:38,68, ...8. Sasínek 3:40,04, 13. Friš (oba ČR) 3:40,99 - oba postoupili do finále.

Ženy:

Koule: 1. Schwanitzová (Něm.) 18,86, ...8. Červenková (ČR) 18,16 - postoupila do finále.