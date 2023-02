Staněk jako Evropan číslo 1, poslal vzkaz „medvídkovi": Po tom blbém házení...

Chorvatský medvídek Filip Mihaljevič se zazubil do kamery. Levačku zaťal, jak to před zápasem dělají boxeři, a v pravačce držel startovní číslo, na které napsal zelenou fixou: 21,42 m.

Evropské tabulky v kouli TOMÁŠ STANĚK - 21,69

Roman Kokoško (Ukr.) - 21,66

Konrad Bukowiecki (Pol.) - 21,55

Leonardo Fabbri (It.) - 21,53

Zane Weir (It.) - 21,45

Filip Mihaljevič (Chor.) 21,42

Úřadující evropský šampion pod širým nebem ve středu večer poslal vzkaz celému světu. A právě kralující halový mistr Evropy si ho taky nemohl nevšimnout.

„Mám Instagram, no…“ smál se Tomáš Staněk po svém posledním závodě před dalším střetem králů kontinentu – ten se chystá na příští týden (finále v pátek 3. března) do Ataköy Areny v Istanbulu. „Samozřejmě to vidím, to vám neunikne, ale ve výsledku je to jedno. Je to nový závod, nervy. Na někoho to může dopadnout, někoho to může vybičovat, tam budou karty rozdané znova.“

Jestli si sítě kontroluje i Mihaljevič, určitě přijde na to, že mu Staněk o víkendu poslal vlastní vzkaz. Jeho výkon z Bělehradu překonal na mistrovství republiky v Ostravě právě o jeden centimetr. A to si šetřil sílu po nedávné nemoci i kvůli lehké bolesti v tříslech. Stačily mu dva platné pokusy.

„Jsem nadprůměrně spokojený. V týdnu jsem nemohl přehodit dvacítku po vysokých teplotách, co jsem měl,“ líčil Staněk. „Už těch 20,65 bylo celkem fajn, ale věděl jsem, že tam je rozhodně na víc, a když se trefím, můžu skončit soutěž. Po tom blbém házení v týdnu, kdy mě trochu tahají třísla, jsem nechtěl úplně jet naplno.“

Staněk letos jen potvrzuje, že je ve své disciplíně osobností. Z halových ME má už tři medaile, včetně předloňského zlata. Vloni byl na venkovním kontinentálním šampionátu třetí. Letos má za sebou pět závodů a ani jeden neprohrál. Tabulky vede výkonem 21,69 z Kladna. Jenže i soupeři se činí. Ať jde o Mihaljeviče, který začal sezonu později, o Ukrajince Kokoška, či Italy Fabbriho a Weira. Nebo o Konrada Bukowieckého, který v sobotu před půlnocí obohatil instagramovou soutěž vítěznou fotkou, výkonem 21,55 a konstatováním: HALOWY MISTRZ POLSKI.

„Nemyslím, že to bude jednoduché. Klukům jde taky forma nahoru, bude to opět nervy drásající souboj,“ předvídal Staněk.

Jako každý rok vede svůj klíčový boj už v týdnech před vrcholným závodem. Hlavní úkol je udržet našponované tělo zdravé. Nebo aspoň použitelné pro den D.

Modlíte se, aby vás to nesundalo

„Když jsem viděl, že jsem měl 39,6, jen se modlíte, aby vás to nesundalo. Ale říkal jsem si, že do mistrovství Evropy je pořád dost času,“ vracel se Staněk k nedávné nemoci. „Jen jsem doufal, že to nebudou nějaká antibiotika, to by byl konec, to už bych se asi nestihl dát do kupy. Tak jsem rád, že jsem to zvládl za pomoci klasických chřipkolikvidačních prášků a že mě to evidentně moc nepoznamenalo. I když se ještě necítím jako předtím.“

Na druhou stranu už v únoru mohl chodit trénovat do atletické haly Otakara Jandery na Olympu, kam měl předtím jako člen konkurenčního centra Victoria VSC zákaz vstupu. Dostal se tady i na stejný typ kruhu, který ho čeká v Istanbulu.

„Bylo to ku prospěchu, jsem rád, že se to povedlo. My tam byli dvakrát, není to tak, že bych si z toho udělal přechodný domov,“ vysvětlil Staněk.

Poslední týden před odletem do Turecka ale stráví v Jablonci v hale, kde kdysi hodila Helena Fibingerová dodnes platný světový rekord.

„V Jablonci mají taky rychlý kruh, jsem rád, že na něm můžu házet. Od pondělí do pátku budeme ladit, pak už to necháme přes víkend. V týdnu, kdy jedeme, to už budu jen odpočívat a lehce potrénovávat,“ plánoval Staněk. „V Istanbulu jsem nikdy nebyl. Ale jsem rád, že je to blízko, poletíme dvě hodiny a nebude snad zemětřesení…“