MS atletika 2019 | Zbraň oštěp! Zlatý desetibojař by mohl mezi specialisty, po prvním dnu byl 11. | iSport.cz

„Húúúú…“ Oštěp pročísl klimatizovaný vzduch a letěl. Bláznivě daleko s tím, co se v sektoru právě odehrávalo. Desetibojaři jsou často rádi, když přehodí 50 metrů. A oštěp z ruky Niklase Kaula letěl o třicet metrů dál. 79,05! S tím by směle mohl mezi specialisty.

„To je oštěpařská světová špička. Tohle prostě neočekáváte. Dějí se bláznivé věci,“ povzdechl si jeho kanadský soupeř Damian Warner.

Jenže tohle je prostě Kaul. Před čtyřmi lety vyhrál dorostenecké mistrovství světa v desetiboji, ale i v oštěpu byl druhý. Desetibojaři se většinou snaží mít kvalitních co nejvíc disciplín. Kaul? Stovku běhá jako šnek. Po dvou disciplínách se krčil na devatenáctém místě. Po první dnu byl jedenáctý. Ještě po disku, disciplíně číslo osm, byl devátý, se ztrátou 275 bodů na vedoucího Kanaďana Pierce Lepageho. Jenže v tyči skočil pět metrů. A jeho dvě nejsilnější disciplíny byly ještě před ním.

„V desetiboji je dobrý oštěp příjemnou zbraní. A i když jsem po prvním dnu docela daleko, pomáhá mi vědět, že moje nejlepší disciplíny, oštěp a patnáctistovka, jsou až úplně na konci,“ líčil Kaul už před šampionátem pro stránky spikes.mag. „Když mají vaši soupeři dvousetbodový náskok, víte, že byste je měl, pokud všechno půjde podle plánu, ještě chytit.“

A takhle to přesně bylo ve finiši mistrovského desetiboje v Dauhá. Kaul si za svůj parádní oštěp připsal přes 1000 bodů, najednou byl třetí, se svou podobně skvělou patnáctistovkou před sebou.

„V dorostencích hodil 84 metrů, což je o sedm metrů víc než já,“ říká Jakub Vadlejch, úřadující vicemistr světa v oštěpu. „Má pro to velký cit. Ale na druhou stranu 8700 bodů je lepší než 80 metrů oštěpu, pro něj je tahle cesta lepší.“

Kaul byl i díky své oštěpařské zbrani v posledních letech jasnou mládežnickou vícebojařskou hvězdou. Po zlatu na MS dorostu vyhrál i mistrovství světa juniorů a letos v létě se rozcvičil zlatou na ME do 22 let. V Dauhá byl najednou v pozici, v níž stačilo hrábnout po nejcennějším titulu. A Kaul to udělal. Patnáctistovkou proletěl za 4:15,70 minuty. Jeho největší konkurent, Estonec Maicel Uibo, se ho marně snažil udržet. Když byl Kaul v cíli, jemu zbývalo ještě pár desítek metrů.

„Před patnáctkou jsem se bál a těšil jsem se. Bál jsem se, že všechno pokazím,“ říkal Kaul po závodě.

Dokázal to. Z jedenáctého místa po první dni se posunul ke zlatu. Ve svých jedenadvaceti letech se stal nejmladším desetibojařským šampionem mistrovství světa či olympijských her od Američana Boba Mathiase, který vyhrál olympiádu v roce 1948 jako sedmnáctiletý. Kaulovo skóre 4,527 bodů za druhý den je druhým nejvyšším skóre druhé poloviny desetiboje.