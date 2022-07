Český atletický pár zabojuje na MS: Spolu a ještě do Ameriky, to je sen

„Oba jsme nesmírně rádi, že se to Ondrovi konečně povedlo a můžeme jet spolu a ještě k tomu do Ameriky. Byl to náš sen. Skvělý…“ vyprávěla Amálie Švábíková pro svazový web před odletem na závěrečný pobyt před MS do Monmouthu.

Kariéry dvou výrazných mladých jmen české atletiky se vyvíjely rozdílně, ale sešly se v pravou chvíli. Švábíková je v tyčce generační talent s výhledem navázat na slavné éry Daniely Bártové, Pavly Rybové či Kateřiny Janků. Má za sebou už hrst mládežnických medailí včetně titulu juniorské mistryně světa a mistryně Evropy do 22 let.

Na světovém šampionátu dospělých se ukázala před pěti lety v Londýně. Tehdy jí bylo sedmnáct, když si definitivně vybrala tyčku místo snowboardcrossu, v němž dřív řádila v týmu Evy Samkové. A hned zažila tvrdou první zkušenost, v kvalifikaci vypadla hned na základní výšce. „V hlavě to vůbec nemám, že jsem z mistrovství světa odjela bez základu. Doufám, že předvedu co nejlepší výkon,“ ujišťuje Švábíková.

Před letošní sezonou začala trénovat s bývalým reprezentantem Štěpánem Janáčkem a na Zlaté tretře už skočila 460 centimetrů, tedy metu, která jí dlouho unikala. „Přišla jsem od trenéra Pavla Berana ke Štěpánu Janáčkovi a nevěděla jsem, jak na tom budu. Ale je to euforie, nový trenér, nové věci, vyletělo to ve správný moment, jsem za to ráda. Ale práce je pořád jak na kostele. Pokračujeme dál,“ hodnotila Švábíková. „Na mistrovství světa se těším, doufám, že to třeba dopadne a dostanu se do finále.“

Také kariéra Ondřeje Kopeckého začínala v tyči. Dnes svůj tyčkařský talent využívá v desetiboji, v němž ho od loňského podzimu cepuje olympijský šampion a bývalý světový rekordman Roman Šebrle. A spolupráce funguje parádně. Na červnovém mistrovství republiky šokoval výkonem 8310 bodů, kterým je na startu šampionátu v Eugene desátý v letošních světových tabulkách.

„I když jsem věděl, že má potenciál, s osm tisíc tři sta jsem první rok úplně nepočítal,“ usmívá se Šebrle. „On udělá víc, ale myslím si, že to je práce třeba na tři roky. Jsem mile překvapený, je neskutečně pokorný a hlavně pracovitý. A je opravdu závodník. Zvládá třetí pokusy, dovede se hecnout.“

V Eugene si Kopecký poprvé zkusí specifický desetiboj vrcholné akce, na níž se borci musí v časovém programu porovnat s ostatními disciplínami. Ale myslí vysoko. „Je to moje první dospělácká akce, těším se. I pro trenéra je to první akce v této roli, i on se těší. Mým cílem je dostat se mezi první desítku a předvést slušný výkon,“ plánuje Kopecký.

ČESKÉ TABULKY DESETIBOJE

body atlet rok 9026 Roman Šebrle 2001 8994 Tomáš Dvořák 1999 8627 Robert Změlík 1992 8339 Jiří Ryba 2000 8335 Adam Sebastian Helcelet 2017 8314 Jan Poděbradský 2000 8310 Ondřej Kopecký 2022

ČESKÉ TABULKY ŽENSKÉ TYČKY