Vládce vytrvalců je zpátky se vší parádou. Chystá se další závod století

Pán a vládce je zpátky s plnou parádou. Světový rekordman Joshua Cheptegei předvedl ve finiši desítky na světovém šampionátu závěr ve stylu předchozího dominátora Mo Faraha. Utrápil olympijského šampiona Selemona Baregu, jenž se v mlýnu před cílem propadl až na páté místo. Cheptegei (27:27,43) se drtivou silou udržel vepředu až do cíle a má jasný cíl pro nedělní pětku.

„Teď chci pokračovat ve své dominanci ve vytrvalostním běhu. A doufám, že se mi to podaří,“ řekl Cheptegei.

Jeho nedělní značkový běh na desítce podpořil jeho PR neohroženého lídra vytrvalostního běhu. Před pěti lety ještě na desítce jen neúspěšně škádlil Faraha při jeho rozlučce na MS v Londýně. V Dauhá 2019 už bral titul. Pak začal sérii svých rekordních běhů, nejdřív zářil na silnici, v covidovém roce 2020 pak sebral slavnému Kenenisu Bekelemu i prestižní historické časy v pětce a desítce na dráze.

Tentokrát ukázal svou sílu, když se závěrečná dvě kola proměnila ve sprint, v němž Cheptegei udržel síly a odrovnal svého mistra z Tokia.

„Útočil jsem na zlato, takže zklamání je hodně velké,“ líčil Barega. „Nekoukal jsem na ostatní, snažil jsem se běžet vlastní tempo. Možná jsem na konci udělal chybu. Byla to pro mě velká lekce a pokusím se ji v budoucnu neopakovat.

Etiopan se propadl mimo medaile, protože se přes něj v cílové rovince přehnala skupinka honicích psů. Stříbrný Keňan Stanley Mburu, který v závodě přečkal pád a další klopýtnutí v boji o pozice. Bronzový Cheptegeiův krajan Jacob Kiplimo, jenž zopakoval svůj výsledek z Tokia. A taky Američan Grant Fisher, jehož finiš přiletěl o moment později, než aby to stačilo na lepší než čtvrtý flek.

A to vše byla jen zápletka k velkému finále. Na nedělní vyvrcholení šampionátu se totiž rýsuje nadupaný střet, jenž může po sedmdesáti letech přinést atletice nový závod století. Tehdy na olympiádě v Helsinkách 1952 upadl v poslední zatáčky běhu na 5000 metrů Chris Chataway, když se kolem něho hnal Emil Zátopek, aby byl v cíli dřív než Mimoun a Schade.

Teď je tu Chteptegei, který by rád na pětce obhájil svou zlatou pozici z Tokia a zároveň poprvé dokončil ceněný vytrvalecký double.

Bude mít ale proti sobě hvězdnou skupinku motivovaných soupeřů. Včele s Baregou.

„Pořád mám v plánu běžet pětku a doufám, že své zemi přinesu lepší výsledek,“ řekl Etiopan.

I Fisher chce ale po nadějné desítce víc.

„Bojoval jsem s nimi v nejlepší čtyřce, pětce, sebevědomí určitě roste. Na pětce budu zpět a snad i znovu mezi nejlepšími,“ uvedl Fisher.

Pozor taky na Kanaďana Mohammeda Ahmeda, vydrážděného až šestým místem na desítce.

„Doufám, že si to na pětce vynahradím. V Tokiu jsem byl na desítce šestý a na pětce měl medaili. Opravdu doufám, že to můžu zopakovat a snad to bude zlato,“ varuje Ahmed.

A to není všechno. Zdaleka. Až v noci na středu dokončí svou hlavní misi na patnáctistovce, otočí oko své pozornosti na pětku i další velké jméno - Jakob Ingebrigtsen.