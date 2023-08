MS v atletice ONLINE: Jíchová do finále nepostoupila a olympijský limit nemá

Nikoleta Jíchová dobíhá do cíle na Zlaté tretře • Pavel Mazáč / Sport

Nikoleta Jíchová na atletickém mistrovství světa v Budapešti v běhu na 400 metrů překážek do finále nepostoupila. Byla sice o devět setin rychlejší než v rozběhu, ale čas 55,01 znamenal v semifinále jen šesté místo. Olympijský limit 54,85, pro nějž si do maďarské metropole přijela, tak zatím nesplnila a letenku do Paříže ještě jistou nemá. Večerní program atletického MS sledujte v ONLINE reportáži od 18:40.