Maňasová před MS věří, že krokodýlí trénink zabral. Před ní už jen legenda

Po dvouleté sérii zranění o sobě mluvila jako o trosce. V atletické akademii ztratila Karolína Maňasová místo, vypadla ze systému. Spolupráce s kondičním trenérem Ivo Pištěkem, který v minulosti cepoval i tenistky Karolínu Muchovou nebo Barborou Krejčíkovou, vrátila dvacetiletou atletku SSK Vítkovice na vrchol. Na halové mistrovství světa do Glasgow odlétá jako čerstvá národní rekordmanka ve sprintu na 60 metrů. Na stovce už je před ní v českých tabulkách pouze legendární Jarmila Kratochvílová.

S trenérem Ivo Pištěkem kompletně překopali přípravu a začali prakticky od začátků. „Když jsem odešla od bývalého trenéra, byla jsem úplná troska,“ popisovala Karolína Maňasová. „Pan Pištěk se mnou začal jako s někým, kdo je po těžké operaci, přípravu jsme úplně překopali. Dva roky jsem byla zraněná, na dráze jsem vůbec nezávodila, postupně jsme vše začali budovat od základů.“

Zdraví. Klíčový faktor každého sportovce. Pro Karolínu Maňasovou to platí dvojnásob. Drobná dívčina není na první pohled vyloženě prototypem sprinterky. Silné, urostlé, osvalené. Měří 157 centimetrů a váží kolem 50 kilogramů.

„Na takového maličkého človíčka má brutální sílu,“ chválí trenér Pištěk. Na svěřenkyni si cení i velké pracovitosti a stoprocentní oddanosti. „Dobré je, že si už sáhla na prostředí velké atletiky. A hlavně, že celý rok byla zdravá.“

Maňasová nabrala sílu, zapracovala na odrazech, větší váhy zvládá v posilovně. Sama však hlásí, že by ještě potřebovala přidat na váze. „Kila naberu během hrubé přípravy, a když jsem trochu vyběhaná, zase zhubnu,“ krčí s úsměvem rameny. „Asi mám nějaký rychlý metabolismus... Když se držím na padesáti až padesáti jedna kilech, jako mám teď, tak to jde. Ale pod padesát už je to znát.“

Trenér je přesvědčený, že se dvěma či třemi kily navíc bych byla ještě dynamičtější a rychlejší. „Po každém víkendu se Káji ptám, kolik váží,“ líčí Pištěk. „A vždy slyším: ‚Zase padesát jedna... Ale večer jsem měla padesát dva.‘“

Na nedávném mistrovství republiky v Ostravě posunula český rekord na 60 metrů v hale na 7,15 sekundy. Formu cítila už v lednu na hvězdně obsazeném Czech Indoor Gala, jenže tam klopýtla po startu. „Já tam nezakopla, ale měla jsem tak výborný start, řekla bych životní, a ohromnou energii jsem neustála. Byla jsem přemotivovaná. Vedle mě byla Swobodová, z druhé strany Van der Wekenová. Jsem mladá žába, hodně mě to vyhecovalo a podle toho taky dopadlo.“

Na halovém mistrovství světa v Glasgow bude konkurence ještě větší. Maňasová věří, že tentokrát tlak zvládne. „Těším se na konkurenci a doufám, že mi dopomůže předvést zase nějaký pěkný čas. Dát to ještě dolů ze 7,15 půjde dost těžko, ale budu se snažit. Pojedu krokodýlí trénink a snad se to povede.“

Jak krokodýlí trénink vypadal? Sprinterka se jen zasmála. „Čekáte na formu, tváříte se, že trénujete a přitom nic moc neděláte.“

ČESKÉ TABULKY NA 100 METRŮ

11,09 Jarmila Kratochvílová (1981)

11,26 Karolína Maňasová (2023)

11,31 Taťána Netoličková (Kocembová) (1983)

11,32 KateřinaČechová (2012)

11,34 Erika Suchovská (1996)