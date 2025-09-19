Štefela se po bronzu těší na čas se snoubenkou. Pivínko mají dobré, chválil Japonce
Dlouhé měsíce odříkání se mu vyplatily. Výškař Jan Štefela přiletěl z mistrovství světa v Tokiu se senzační bronzovou medailí a teď si chce pořádně užít odměny. „Budu dělat úplně všechno, co jsem nemohl dělat,“ uvedl s úsměvem na letišti. „Nejvíc se těším na chvíle se svou snoubenkou. Že se budu plně věnovat i jí a nebudu všechno věnovat atletice.“
Tohle bylo zasloužené pivo. Jan Štefela se mu v sezoně brání, protože se neslučuje s cestou profesionálního sportovce a navíc by mu komplikovalo držení závodní váhy. Po slavném bronzovém závodě v Tokiu si ho však dopřál.
„Musím říct, že pivínko mají fakt dobré. Oproti jiným zemím to nebylo nic špatného,“ pochvaloval si. Oslavu doma ještě naplánovanou nemá. „Teď se chci natáhnout do postele, promyslet co a jak dál a trávit chvíle s nejbližšími,“ uvedl po dlouhém letu z Tokia.
Po období odříkání se těšil především na chvíle se snoubenkou. Má před sebou zhruba měsíc volna. Stráví ho na dovolené v Alpách, s rodinou v Zátoru nebo na rybách na vodní nádrži Slezská Harta. Tam bude moct využít dárek od ředitelky resortního centra Victoria Lenky Kovářové – za medaili od ní dostal za odměnu třpytku na rybaření. „Mám z toho velkou radost. Už se těším, až obleču broďáky a půjdu si to vyzkoušet,“ prohlásil Štefela.
Pořád ještě nevstřebal, jak velkého úspěchu dosáhl. V soutěži, v níž skončil třetí výkonem 231 centimetrů, považoval za klíčový záchranářský třetí pokus na 228 centimetrech. A stal se prvním českým výškařem v historii, který získal na mistrovství světa medaili.
„Kdybych to nedal, tak zase končím s 224 a je z toho ostuda. Takže pro mě to strašně moc znamenalo, že jsem překonal tuhle metu a mohl jsem pokračovat a bojovat,“ uvedl.
V životní sezoně získal stříbro na halovém mistrovství Evropy a nyní světový bronz. Věří, že ještě rozhodně neřekl poslední slovo. „Ta sezona mi ukázala, že ty limity ještě nemám, že se to dá posunout dál. Stačí, když budu zdravý a dál makat,“ uvedl výškař s osobním rekordem 233 centimetrů.
Drží palce kolegyni Hrubé
I když už Tokio opustil, dění na mistrovství světa sleduje. Při cestě domů si během mezipřistání hledal, jak dopadl oštěpař Jakub Vadlejch, a měl radost z postupu výškařské kolegyně Michaely Hrubé do finále. Vadlejcha ocenil za to, jak na závěr sezony poznamenané zraněním zabojoval a předvedl v kvalifikaci dobrý výkon.
„A Míše držím palce do finále, aby zamakala a kdo ví... Člověk nikdy neví,“ řekl zatím jediný český medailista na MS v Tokiu.
Na odpočinek má přibližně měsíc. „Už devatenáctého října odjíždíme na Kamzík na soustředění, takže zas tak dlouho to volno nebude. Ale dostačující volno. Já se stejně už pak budu těšit na to, abych hrkl do té přípravy a začal zase se sebou něco dělat. Ono tohle blbnutí rychle omrzí,“ usmál se Štefela.