MS v atletice ONLINE: Železná zkusí vyházet finále, Lyles poběží o zlato

Jan a Andrea jsou svoji šest let.
Do atletického mistrovství světa v Tokiu dnes zasáhnou z české výpravy oštěpařky. Petra Sičaková a Andrea Železná absolvují při své premiéře na světovém šampionátu kvalifikaci. Limit byl stanoven na 62,50 metru, což ani jedna ještě nikdy nehodila. Do sobotního finále postoupí dvanáct oštěpařek.

Nejsledovanější ženou v oštěpařském sektoru bude domácí favoritka Haruka Kitagučiová. Olympijská vítězka z Paříže a svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka obhajuje zlato z předloňského mistrovství světa v Budapešti.

Medaile se dnes budou rozdělovat v mužském trojskoku, bězích na 400 metrů překážek a závodech na 200 metrů. Američan Noah Lyles se už v semifinále blýskl skvělým časem 19,51 sekundy.

