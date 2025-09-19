MS v atletice ONLINE: Železná zkusí vyházet finále, Lyles poběží o zlato
Do atletického mistrovství světa v Tokiu dnes zasáhnou z české výpravy oštěpařky. Petra Sičaková a Andrea Železná absolvují při své premiéře na světovém šampionátu kvalifikaci. Limit byl stanoven na 62,50 metru, což ani jedna ještě nikdy nehodila. Do sobotního finále postoupí dvanáct oštěpařek.
Nejsledovanější ženou v oštěpařském sektoru bude domácí favoritka Haruka Kitagučiová. Olympijská vítězka z Paříže a svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka obhajuje zlato z předloňského mistrovství světa v Budapešti.
Medaile se dnes budou rozdělovat v mužském trojskoku, bězích na 400 metrů překážek a závodech na 200 metrů. Američan Noah Lyles se už v semifinále blýskl skvělým časem 19,51 sekundy.