Oštěpařští rekordmani Železný a Hohn šokovali: Mohli jsme hodit dál! | iSport.cz

Letos už to bude pětatřicet let, co Uwe Hohn v Berlíně šokoval svět svým hodem dlouhým 104,80 metru. „Byl to největší bod mé kariéry. Nemělo to tak být, ale kvůli zranění a brzkému konci kariéry jsem nemohl hodit dál. Na tenhle závod jsem byl připravený. Byl to dobrý hod, nebyl perfektní, ale špatný nebyl…“ hodnotil Hohn s úsměvem.

Jeho pokus tehdy přeletěl skoro celé travnaté hřiště a do země se zapíchl jen pár metrů od sektoru na druhé straně stadionu, kde se právě rozcvičovali další atleti. I proto mezinárodní atletická federace IAAF od roku 1986 posunula těžiště oštěpu o čtyři centimetry, čímž se hody zkrátily.

„Byl jsem mladý a nebyl jsem tak rychlý. Pracovali jsme na rozběhové rychlosti. O rok později jsem byl ještě silnější než v roce 1984. Čekal jsem, že hodím dál…“ připustil Hohn.

V nové éře se stal oštěpařským vládcem Jan Železný, který posunul světový rekord až na hranici 98,48 metrů, tolik hodil v roce 1996 v Jeně.

„Už je to strašně dávno. Je to pryč, pořád se divím, že to vydrželo,“ usmívá se Železný. „Výkon měl svoji hodnotu, když vydržel tak strašně dlouhou dobu. Taky jsem si přál hodit dál. Běžet rychleji, lepší technika, podmínky… Ale ten výkon je kvalitní.“

I Železného přibrzdily zdravotní problémy, když si při tréninku způsobil vážné zranění házecího ramene. Ve chvíli světového rekordu ale také doufal, že na svůj životní hod ještě čeká.

„Když se díváte v tom kontextu, že moje přání bylo hodit sto metrů… Kdybyste řekl: Dál nehodím, tak je po kariéře,“ vysvětluje Železný. „Co vás žene dopředu, je posunout hranice možností. Světový rekord je nejvíc. Když dokážete to, co nikdo jiný nedokázal, to je víc než medaile.“

Železný dodnes zůstává jediným oštěpařem historie, který s novým typem náčiní přehodil 95 metrů, dokázal to hned třikrát. Z aktuální generace se ale jeho výkonům přibližuje stále víc závodníků. Němec Johannes Vetter už se 95 metrům přiblížil na 54 centimetrů. Jeho krajan Thomas Röhler hodil deset centimetrů k 94 metrům.

„Změnilo se hodně. Je daleko víc oštěpařů přes 85 metrů. Hodně z nich hází i přes 90 metrů. Němci hodili k 94 metrům, to jsou dobré výkony,“ pochvaluje si Hohn. „A ještě nejsou na vrcholu kariéry. Můžeme doufat, že ještě hodí dál.“

Hohn trénuje dalšího borce s velkými předpoklady, indického oštěpaře Neeraje Chopru, který už překonal hranici 88 metrů.

„Jsem velice rád, oštěp se stal celosvětovým. Indové mají neuvěřitelný potenciál. Jestli na to vletí a začnou dělat atletiku… Dělají tam kriket, který je oštěpu blízký, je tam obrovské množství talentů,“ ví Železný.

Na překonání světového rekordu si přesto může ještě nějakou dobu počkat.

„My jsme byli výjimeční,“ říká Železný o sobě i Hohnovi. „Výjimečný zůstane Uwe, protože mu světový rekord nikdo nikdy neveze. V tomhle má výhodu, bude jediný sám. Mě někdo překoná.“