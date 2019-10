Hranice nemožného padla! Kipchoge zaběhl maraton pod dvě hodiny | iSport.cz

Kipchoge se o prolomení dvouhodinové hranice v běhu na 42,195 kilometru pokusil už před dvěma lety, tehdy mu ale na motoristickém okruhu v Monze o 25 sekund odolala. Oficiálním světovým rekordem je Kipchogeho výkon 2:01:39 z loňského maratonu v Berlíně.

Do projektu s názvem INEOS 1:59 Challenge odstartoval Kipchoge v chladném vídeňském ránu v 8:15, čas startu byl v pátek stanoven podle předpovědi počasí. V bílém dresu běžel světový rekordman v hlavní aleji Prátru obklopený skupinou sedmi vodičů, kteří se pravidelně střídali. Před nimi jelo doprovodné vozidlo přesně určeným tempem 2:50 na kilometr.

Vytrvalce nezpomalily ani dešťové kapky, s nimiž předpověď nepočítala. Jedenadvacet kilometrů zvládli za 59:35, což znamenalo jedenáct sekund k dobru, a dál se pečlivě drželi zelené laserové čáry před sebou. Zatímco předloni v Monze Kipchoge na posledních kilometrech zvolnil, tentokrát před hlasitě povzbuzujícími fanoušky tempo udržel.

V závěru už nechal vodiče za sebou a zdravil nadšené diváky, protože bylo jasné, že hranice dvou hodin padne. V cíli se maratonský rekordman objal s manželkou a bez viditelných známek únavy přidal ještě pár desítek metrů svižného běhu s keňskou vlajkou.

V týmu 41 vodičů byly výrazné běžecké osobnosti jako bratři Jakob, Filip a Henrik Ingebrigtsenové, olympijský vítěz Matthew Centrowitz, evropský rekordman v půlmaratonu Julien Wanders, vicemistr světa Selemon Barega, mistr světa v krosu Jacob Kiplimo nebo řada vítězů Diamantové ligy.

"This has been a lifetime project and it is complete"



Eliud Kipchoge has become the first person to run a marathon in under two hours after setting a time of one hour, 59 minutes and 40 seconds in Vienna



More: https://t.co/zn6o1msxLh pic.twitter.com/LwqGZe2D1C