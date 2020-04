Nový život atletiky? Odložilův memoriál nechce čekat ani den | iSport.cz

„Je to pracovní verze, chci memoriál uspořádat v původním termínu 8. června. Osobně si myslím, že vývoj bude nutit vládu, aby přistoupila k rychlejšímu a razantnímu uvolnění,“ říká ředitel mítinku Miroslav Ševčík.

Plán je však dodržet současná omezení, tedy účast maximálně padesáti lidí v areálu. Třeba i díky tomu, že cílová kamera by stála v autě nad stadionem. Na programu by byly dva závody v hodu oštěpem, pro mítink značková patnáctistovka nebo 110 metrů překážek. Závod by ocenila zejména početná tréninková skupina Jana Železného.

„Měl by zájem o oba oštěpy. A pokud bude chtít závodit Bára Špotáková, stoprocentně s ní počítáme,“ řekl Ševčík.

Atletika už se probírá k životu od minulého týdne, kdy se díky uvolnění omezujících opatření mohli reprezentanti vrátit na stadiony, vždy jen v páru závodník - trenér. V pondělí na Julisce trénovala Barbora Špotáková se svým novým koučem Janem Tylčem, Jan Železný se po půlhodinách věnoval borcům ze své skupiny, na dráze běhal i čtvrtkař Pavel Maslák. Nikdo z nich zatím nemá jistotu, že se atletická sezona opravdu rozjede, všichni v to doufají.

„Já jsem optimista. Pevně věřím, že se závodit bude,“ říká šéf atletického svazu Libor Varhaník. „Jako předseda jsem se od začátku pandemie snažil celé atletické hnutí motivovat, aby všichni trénovali dál, samozřejmě v podmínkách umožněných rozhodnutím krizového štábu a vlády. Jsem hrdý, že atleti měli vůli a motivaci, trénovali, kde se dalo. I teď se trénuje s omezením, ale atletické ovály ožily. Předpokládám, že od osmého černa se závody můžou rozjet.“

Odložilův memoriál může být novým startem olympijského sportu číslo 1 v zemi. A už se jedná o dalších závodech na Julisce nebo v Kladně. Tamnější mítink Kladno hází se má konat 16. září, osm dní předtím našla svůj nový termín Zlatá tretra. Ta měla v původním datu koncem května slíbenou hvězdnou sestavu, jejíž oporou měl být světový rekordman na 400 metrů Wayde van Niekerk při mezinárodním comebacku po dlouhodobém zranění.

„Měli jsme s ním rozjednané, že by se u nás vrátil na mezinárodní kolbiště. Uvidíme, co dále s ním bude,“ líčí promotér Zlaté tretry Alfons Juck a zároveň prezident organizace Euromeetings, která nedávno vyzvala mezinárodní federaci Světová atletika k přehodnocení zmražení olympijských limitů do letošního 30. listopadu. Možnost plnit limity pro Hry v Tokiu už letos by přitom mohla být pro atlety dalším impulsem, aby se sezona koncem léta rozeběhla.

„Cítím, že atleti závodit chtějí, měli bychom závodit,“ říká Varhaník.

Šéf Světové atletiky Sebastian Coe věří v sezonu, která by trvala od srpna do října, v níž by mohly proběhnout i mítinky Diamantové ligy. Pro Evropany je lákavou vidinou evropský šampionát v Paříži, který se má konat v posledním srpnovém týdnu. Navzdory krizi je zatím stále v plánu a organizátoři už spustili akreditační proces.

„Šance na mistrovství Evropy pořád žije, záleží na rozhodnutí francouzské vlády,“ vysvětluje Varhaník. „Koncem srpna by měla začínat i Tour de France, uvidíme, jestli máme šance se s tímhle rozhodnutím svézt.“