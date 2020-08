Cheptegei: nový král. Uganďan přebírá roli vládce vytrvalostního běhu | iSport.cz

Atletika má další globální superhvězdu. Třiadvacetiletý ugandský běžec Joshua Cheptegei v pátek v Monaku elegantně a s úsměvem na tváři zbořil časem 12:35,36 minuty 16 let starý rekord legendárního Kenenisy Bekeleho v běhu na 5000 metrů a byl to pro něj už čtvrtý historický čas za poslední dva roky. Chlapík, který doma v Kapchorwě provozuje základní školu a srdnatě bojuje proti ženské obřízce, je horkým hitem. Navíc, na olympiádě v Tokiu ho čeká výzva ve velkém Mo Farahovi.

Z porážek se rodí vítězové, říká se to. Joshua Cheptegei si ale před třemi lety na světovém šampionátu v krosu prožil opravdu kruté ponížení. Šampionát se konal v hlavním ugandském městě Kampale a tisíce fanoušků podél trati už kolo před cílem pomalu slavily triumf domácího hrdiny. Jenže Cheptegeiovi pak ztuhly nohy, svůj náskok ztratil a do cíle se doslova dopotácel jako by byl opilý. Na třicátém místě.

Cheptegei se tehdy zavřel do svého domu na několik týdnů a nevycházel.

„Trvalo mi, než jsem se přes to přenesl. Když jsem pak někoho potkal, bylo jim mě líto. Ale když se mě na to zeptali, cítil jsem se špatně, protože mi připomínali, co se stalo,“ líčil Cheptegei.

Od té doby se stalo několik dalších věcí. Na mistrovství světa v Londýně 2017 Cheptegei zkusil v závodě na 10 000 metrům troufalým finišem sebrat zlato loučícímu se hrdinovi Mo Farahovi, ale ještě musel brát stříbro. O rok později už vezl domů dvě zlata z Her Comonwealthu a v silničním závodě na 15 kilometrů také poprvé překonal světový rekord (41:05 minuty).

A za poslední necelý rok je to teprve jízda. V říjnu na MS v Dauhá už si v souboji hvězd nové generace titul na 10 000 metrů nenechal vzít. V prosinci překonal světový rekord v silničním závodě na 10 kilometrů (26:38), v únoru pak v Monaku strhnul čas na poloviční trati (12:51).

„Mojí ambicí je dominovat po dalších pět nebo šest let,“ netajil se Cheptegei.

Na jaře jeho rozlet zastavila koronavirová pauza. Ugandu ale epidemie příliš nezasáhla, Cheptegei musel jen oželet svoji evropskou tréninkovou základnu. Vyrážel však na výběhy pro prašných cestách kolem svého rodného městečka Kapchorwa, které leží v příhodně kopcovité krajině v nadmořské výšce 1800 metrů. A měl aspoň čas na běžné věci.

„Zahradničil jsem u rodičů, ale hlavně jsem pracoval ve své škole, kterou ve městě, mám. Je to základní škola, dělal jsem tam nějaké úpravy, třeba jsem vymaloval,“ usmívá se Cheptegei.

A když se v pátek po dlouhé pauze v Monaku konečně naplno rozjížděla Diamantová liga, mladík z Ugandy byl jedním z hlavních taháků. Ohlásil pokus o světový rekord na trati 5000 metrů, kde už od roku 2004 trval výkon Etiopana Kenenisy Bekeleho 12:37,35 minuty.

A šlo o víc než o troufalá slova. Cheptegei to ukazoval od začátku. Tři vodiči mu pomohli přesně do poloviny trati, míli před cílem se trhnul od Keňana Nicholase Kimeliho a letěl do cíle. Byl stále svěží, protahoval krok. Běžel jako mašina, ale bez křečovitého úsilí. Poslední dvě kola zvládl pod minutu a to poslední bylo vůbec nejrychlejší. Bekeleho čas neměl šanci, padl do historie o 1,99 sekundy.

Chlapík, který doma v Kapchorwě provozuje základní školu a srdnatě bojuje proti ženské obřízce, je horkým hitem. Navíc, na olympiádě v Tokiu ho čeká výzva ve velkém Mo Farahovi. • Foto profimedia.cz

„Monako je zvláštní místo, jedno z těch míst, kde jsem světový rekord mohl překonat,“ hodnotil Cheptegei. „Letos to chtělo hodně práce s myslí, abych se celý rok udržel motivovaný. Ale přinutil jsem mě, mám kolem sebe správný tým a správného trenéra,“ zmínil svého nizozemského kouče Addyho Ruitera, který na jeho cestu dohlíží od roku 2015.

V Ugandě je Cheptegei už dávno národním hrdinou. Už když v roce 2014 vyhrál juniorské mistrovství světa, angažovala ho ugandská policie. A díky svým běžeckým úspěchům se od konstábla vypracoval až k hodnosti policejního inspektora. Několikrát také navštívil sídlo ugandského prezidenta Yoweri Museveniho.

Ačkoli na univerzitě v Bugemě nedostudoval, protože se rozhodl soustředit na atletiku, jeho svět má větší rozměr než běžecký dril. Cheptegei je vášnivý čtenář a aktivně se zabojuje do boje proti ženské obřízce, která je v jeho rodném kraji nadále běžná.

Co dál? V atletice se před Cheptegeiem otevírá cesta jedné z globálních tváří olympijského sportu číslo 1. Vytrvalostní závody na dráze patří k nejsledovanějším disciplínám. A budoucnost slibuje pikantní rivalitu.

Cheptegei už ohlásil, že se na olympijských hrách v Tokiu chce pokusit o zlatý double v závodech na 5000 a 10 000 metrů. V cestě mu ale bude stát slavný Brit Mo Farah, který se ze silnice vrátí na dráhu kvůli bezprecedentnímu třetímu olympijskému zlatu na desítce. A je tu také další hvězda nové generace, teprve dvacetiletý Keňan Rhonex Kipruto, který letos v lednu už Cheptegeiovi vzal světový rekord na silniční desítce.

Uganďan novým výzvám čelí silou své závodnické hlavy: „Všechno začíná v mysli. Když věříte, že to dokážete, pak je možné všechno.“