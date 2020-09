Zlatá tretra 2020 ONLINE: Warholmovi nevyšel útok na rekord, Špotáková první!

Norský atlet Karsten Warholm s velkou převahou vyhrál na Zlaté tretře v Ostravě závod na 400 metrů překážek, ale útok na světový rekord mu nevyšel. Časem 47,62 za ním zaostal téměř o sekundu. Soutěž oštěpařek vyhrála Barbora Špotáková nejlepším českým výkonem roku 65,19 metru. Přehodila i olympijský limit, ale ty se letos neuznávají.

Warholm v srpnu ve Stockholmu překonal časem 46,87 vlastní evropský rekord a přiblížil se na devět setin světovému rekordu Kevina Younga z olympijských her 1992 v Barceloně. Čtvrtka překážek měla původně uzavřít program Zlaté tretry až ve 20:35, ale pořadatelé nakonec start posunuli, aby norské hvězdě zajistili co nejlepší podmínky.

Warholmův čas je nicméně novým rekordem ostravského mítinku. Třetí doběhl v čase 50,18 český reprezentant Vít Müller.

Špotáková poslala oštěp za 65 metrů hned prvním pokusem. Nikolu Ogrodníkovou naopak připravila o druhé místo až v poslední sérii Polka Maria Andrejczyková. Úřadující vicemistryně Evropy hodila 62,96 metru, Andrejczyková byla lepší o 63 centimetrů.

Američan Ryan Crouser poslal kouli daleko za hranici 22 metrů i v Ostravě. Zvítězil výkonem 22,43, druhý Polák Michal Haratyk vrhl 21,65. Crouser letos vede tabulky výkonem 22,91, od světového rekordu krajana Randyho Barnese ho dělí 21 centimetrů. Olympijský šampion v neděli vyhrál v Chorzówě výkonem 22,70 metru, na Zlaté tretře překonal dvaadvacetimetrovou hranici čtyřikrát.

Překážkářky v Ostravě běžely netradiční trať 300 metrů. Zvítězila dvacetiletá Femke Bolová z Nizozemska, která časem 38,55 předvedla druhý výkon historie. Za nejlepším časem Zuzany Hejnové zaostala o 39 setin. Hejnová doběhla šestá a stejně jako na mítinku v Ústí nad Orlicí ji předčila Martina Hofmanová.

V soutěži tyčkařů nečekaně zvítězil Ernest John Obiena z Filipín, který překonal 574 cm stejně jako Renaud Lavillenie, ale měl lepší zápis než slavný Francouz. Mistr světa Sam Kendricks, který minulý týden v Lausanne skočil 602 centimetrů, tentokrát zdolal jen 564 cm a obsadil třetí místo. Až za ním na pokusy skončil olympijský vítěz z Ria Thiago Braz.

Ostravský mítink patří do nově zřízené zlaté kategorie Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší úroveň jednorázových atletických závodů po Diamantové lize.

Hvězdy Zlaté tretry 2020

Kromě Warholma se nad překážkami v závodě na 300 metrů objeví i nejlepší žena této sezony Femke Bolová z Nizozemska, netradiční trať si vyzkouší i úřadující překážkářská mistryně Evropy Léa Sprungerová ze Švýcarska.

Atraktivní bude soutěž tyčkařů s úřadujícím mistrem světa Samem Kendricksem z USA a olympijskými šampiony Renaudem Lavilleniem z Francie a Brazilcem Thiagem Brazem. Kendricks od loňska drží rekord mítinku výkonem 593 centimetrů. Favoritkou ženské soutěže bude Britka Holly Bradshawová, která vyhrála mítink ve Stockholmu.

Útok na vlastní rekord mítinku 17,57 metru avizuje dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa v trojskoku Christian Taylor z USA. Ozdobou Zátopkova memoriálu na 5000 metrů bude dvacetiletý Etiopan Selemon Barega, úřadující vicemistr světa a juniorský světový rekordman.

Diváky rozhodně pobaví i italský výškař Gianmarco Tamberi. Halový mistr světa umí závody okořenit bavičskými kousky. Navíc se letos zatím jako jediný dostal venku přes 230 centimetrů. „Po těchto bláznivých časech se těším na každý závod,“ říkal Tamberi. „Stadion je v Ostravě skvělý a vždy jsem snil o tom, že získám vítěznou trofej (křišťálovou tretru).“

Po dlouhých 24 letech se na hlavní stadion vrací hod diskem mužů. I proto, že absolutní špička je z Evropy. Start potvrdili oba poslední mistři světa - Daniel Stahl (71,86 m) i Andrius Gudzius (69,59). Je zřejmé, že rekord mítinku Luise Delise z roku 1983 (68,06) bude v ohrožení.

Češi na Zlaté tretře 2020

Poprvé se na Tretře ve výšce představí talentovaný Marek Bahník. V zimě oslavil právě v Ostravě svůj druhý halový titul mistra republiky (225 cm).

Chybět nebudou hvězdné české oštěpařky - Barbora Špotáková s Nikolou Ogrodníkovou. Na osmistovce se představí dvojice Filip Šnejdr a Lukáš Hodboď. Překážkářka Hejnová se představí na netradiční distanci 300 metrů.

V programu se objeví i další čeští atleti.

Program Zlaté tretry 2020 15:00 Národní program 16:00 Předprogram - mezinárodní technické disciplíny 17:00 Finále Čokoládové tretry 18:00 Zahájení hlavního programu

Program disciplín, hvězdy a Češi

16.25 tyč mužů Lavillenie, Kendrick, Braz 16.28 výška mužů Tamberi, BAHNÍK 16.55 oštěp mužů VESELÝ, FRYDRYCH, JÍLEK 18.17 oštěp žen ŠPOTÁKOVÁ, OGRODNÍKOVÁ, Kolaková 18.20 koule mužů a žen Crouser, Storl - ČERVENKOVÁ 18.30 300 metrů překážek žen HEJNOVÁ, Bolová, Sprungerová 18.40 400 metrů překážek mužů Warholm 18.50 150 metrů Gulijev, VELEBA, POLÁK 19.00 150 metrů žen Schippersová, Ta Louová,BENDOVÁ 19:10 800 metrů žen Muirová, HLUCHÁ 19.20 800 metrů mužů Kszczot, L. HODBOĎ, ŠNEJDR 19.30 5000 metrů žen Hassanová 19.35 trojskok mužů Taylor, Zango, Pichardo 19.48 disk mužů Stahl, Gudžius, BÁRTA 19.58 1500 metrů žen Kipyegonová, VRZALOVÁ 20:08 5000 metrů mužů Barega 20.25 1500 metrů mužů Kejelcha, J. Ingebrigtsen, F. SASÍNEK, FRIŠ, DAVIDÍK

Fanoušci na tretře

Počet diváků na Zlaté tretře byl kvůli opatřením proti šíření koronaviru omezený, k dispozici bylo pět oddělených sektorů po 800 místech. Na tribuně fanoušci nemuseli nosit roušky. I když na ostravském Městském stadionu bývají ochozy mnohem zaplněnější, atletické hvězdy byly rády i za to. Měly totiž za sebou v letošní podivné sezoně řadu závodů před prázdnými tribunami.

Fanoušky pořadatelé rozdělovali do sektorů už při vstupu do areálu stadionu, prostřednictvím mobilních zábran je pak směřovali na jejich místa. Obsazovala se každá druhá řada, přičemž do prvních tří neměli fanoušci přístup, aby zůstali oddělení od závodníků.

Většina diváků si koupila vstupenky v internetovém předprodeji, dnes byla v pokladnách k dispozici poslední zhruba pětistovka lístků. Pořadatelé si vyhradili právo přemístit některé diváky na jiná místa, pokud by se někde lidé kumulovali více, než je žádoucí.

Atleti se na fanoušky těšili. Například olympijský šampion ve vrhu koulí Ryan Crouser poprvé v této venkovní sezoně zažil jejich přítomnost teprve při nedělním závodě v polském Chorzówě, kde zvítězil výkonem 22,70 metru. "Byl to dobrý pocit, když tam byla atmosféra. Mítinky v Americe byly fakt zvláštní, na jednom třeba bylo třináct lidí na celém stadionu, jenom závodníci, pořadatelé a rozhodčí. A já miluju házet na velkých soutěžích s atmosférou," řekl v pondělí novinářům.

Krajští hygienici pro organizátory žádná speciální opatření nestanovili. "Pořádání těchto sportovní akcí se vždy řídí ochrannými nebo mimořádnými opatřeními, které jsou vydávána ministerstvem zdravotnictví a jsou aktuálně platná pro celou Českou republiku," uvedl pro ČTK jejich mluvčí Aleš Kotrla. V regionu nyní žádná specifická krajská mimořádná opatření v platnosti nejsou.

Pro fanoušky nejsou na rozdíl od minulých ročníků k dispozici žádné stánky venku, občerstvit se mohou jen v kamenných stáncích ve svém sektoru. Smůlu mají i lovci autogramů, sportovci jsou v zájmu ochrany jejich zdraví striktně odděleni.

Ani omezení a nejistota, zda na poslední chvíli nebudou fanoušci kvůli zhoršující se situaci zakázáni úplně, nezabránily v cestě divákům i zdaleka. Tradičně se vlajkou hlásí k podpoře atletů skupina z takřka 500 kilometrů vzdáleného královského města Kadaň.

Zlatá tretra 2020 v TV

Atletický mítink v Ostravě můžete v přímém přenosu sledovat na obrazovkách České Televize.

World Athletics Continental Tour Gold

Zlatá Tretra je letos součástí seriálu elitních atletických soutěží pod názvem World Athletics Continental Tour Gold, který je druhou největší atletickou soutěží hned po Diamantové lize. V některých disciplínách, které nejsou součástí Diamantové ligy, je dokonce tím nejprestižnějším podnikem. Jde o běhy na 200 a 3 000 m překážek, hod diskem a kladivem a trojskok.

Z minulých let jej můžete znát např. pod názvem IAAF World Challenge. V letošním upraveném programu seriálu je v plán deset mítinků po celém světě.