Tryskáč, dráha i změna času. Warholm na Tretře touží po světovém rekordu

Všechno je připraveno pro velkou show. Pořadatelé Zlaté tretry poslali pro Karstena Warholma tryskáč, nalákali ho tučným startovným, nechali ho vybrat si dráhu, a dokonce kvůli němu na poslední chvíli pozměnili čas startu. To všechno kvůli atraktivnímu cíli v dnešním běhu na 400 metrů překážek. „Vím, že všichni myslí na světový rekord,“ usmál se Warholm. Když to vyjde, zaslouží si pro olympijskou sezonu místo na trůnu všech atletických hvězd.

Karstene, vzpomenete si, kdy jste naposledy prohrál? Nejdřív nejistý úsměv, ale hned uvolněná tvář, bylo to znát i pod rouškou. „Bylo to vlastně tady, před dvěma lety,“ řekl dobře pobavený Warholm.

Právě dnes jsou to opravdu dva roky, co tenhle křemičitý Nor naposledy proběhl cílem za někým jiným. Stalo se tak v Ostravě při Kontinentálním poháru. Dělá to přesně 21 závodů, z toho 11 na jeho značkové trati na 400 metrů překážek. Všechny vyhrál. Po cestě skolil téměř čtvrt století starý evropský rekord Stéphana Diagany, zbortil hranici 47 sekund a tvrdě doráží i na světový rekord Kevina Younga z olympijského finále barcelonské olympiády 1992 (46,78).

„Když nám bude přát počasí, věřím, že uvidíme mimořádné výkony, v koutku duše věřím, že tady uvidíme velký, velký historický výkon…“ zasnil se ředitel mítinku Jan Železný.

Na Zlaté tretře se sejde řada šampionů, kteří jeho přání můžou splnit. O světový rekord bude usilovat americký koulař Ryan Crouser, nizozemská vytrvalkyně Sifan Hassanová ohlásila pokus o kontinentální rekord na 5000 metrů, patnáctistovku poběží čerstvý evropský rekordman Jacob Ingebrigtsen. Ovšem hlavní show je na Warholmovi.

To on je aktuálně nejžhavější hvězdou světové atletiky. Poté, co před devíti dny ve Stockholmu zaostal časem 46,87 jen devět setin sekundy za světovým rekordem, pořadatelé Zlaté tretry udělali všechno, aby ho získali. A když přijel, téměř o dvě hodiny změnili původní start jeho disciplíny, jen aby měl na svůj běh co nejtepleji.

„Moc děkuju. Tohle atletům pomáhá k výkonu. Věděl jsem, že tady dělají pro atlety to nejlepší, proto jsem na Zlatou tretru přijel,“ pochvaloval si Warholm.

Se svým trenérem Leifem Olavem Alnesem kdysi zkoušeli desetibojařskou cestu. Jenže Warholm měl velké problémy s oštěpem, ačkoli mu pomáhal i bývalý Železného soupeř Andreas Thorkildsen.

„Leif jednou vzal oštěp a předvedl perfektní hod. A Andreas ho tak vychválil, že jsem řekl: Kašlu na desetiboj!“ pobavil včera Warholm Železného.

Jeho disciplína leží na jednom okruhu s deseti překážkami, které ztěžují úkol. Warholm si to znovu ověřil ve Stockholmu, kde ho kolize na posledním plůtku zřejmě stála světový rekord. „Kevin Young při rekordu taky trefil poslední překážku, tak jsem zkusil udělat to samé. Nevyšlo to, pro příště se toho pokusím vyvarovat,“ smál se Warholm.

Příště je dnes, v dráze číslo 8 vítkovického stadionu. Tenhle norský chlapec moc dobře ví, o co půjde. Už proto, že pro něj pořadatelé poslali soukromý tryskáč.

„Letěl jsem v něm poprvé, ale snad ne naposledy. Bylo to opravdu moc hezké. Teď je tlak na mně…“ usmíval se.

Manažer mítinku Alfonz Juck ho ještě popíchnul: „Pro nás to bylo malé déja vu. V minulosti jsme takhle vozili Usaina Bolta.“

Warholm jen vydechl: „To jsou velké boty, do kterých se mám nacpat…“

Jenže už do nich dorůstá.