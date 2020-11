Špotáková o domácím učení: Návrat do středověku! Chceme blbý děti?

Olympijský sport číslo jedna v Česku letos svého vítěze nemá. Tradiční anketa Atlet roku letos po omezeními zmrzačené sezoně symbolicky oslavila posledních padesát let a mnohé hvězdy se sešly na pódiu pražského hotelu Ambassador – Zlatá Husa. A oštěpařka Barbora Špotáková, v současnosti amatérská učitelka, přímo z něj vzkázala: „Prosím vás, pusťte děti do škol!“

Atletické osobnosti si daly schůzku v prázdném sále na malé párty s odstupy a na závěr si přímo na Václavském náměstí zazpívaly upravený hit Olgy Lounové Protože to nevzdám.

„Kdy si zazpívám s Romanem Šebrlem a Jarmilou Kratochvílovou,“ usmívala se oštěpařka Barbora Špotáková, kterou ale jako maminku trápí vynucené učitelské angažmá.

„Učení je horší. To je návrat do středověku. Jestli chceme úplně blbý děti…“ rozčiluje se Špotáková, která kvůli zavřeným základním školám doma doučuje svého sedmiletého syna Janka. „Vzdělání je nejdůležitější, tohle je velký průšvih. To je budoucnost, to je prostě zlé. Všichni nežijou v baráku se zahradou. Hrozně myslím na ty mámy, které jsou zavřené v paneláku a musí dělat home office. My to zvládáme dobře, ale přeju všem, aby se vrátili do škol.“

Špotáková doufá, že péči o jejího staršího syna už zase brzy převezme škola.

„Já jsem hrozně přísná. Kór na ty prvňáčky, mezi mnou a učitelkou online je to markantní rozdíl,“ říká Špotáková.

Překážkářka Zuzana Hejnová se zase angažuje na sociálních sítích, kde se snaží lidi motivovat k pohybu a pozitivní náladě.

„Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří jsou naštvaní. Vidím, jak se mračí, je to vidět i přes roušky,“ líčí Hejnová. „Člověk v tuhle dobu moc pozitivních lidí nevidí, když jdu do obchodu, i prodavačky jsou nepříjemné. Snažím se lidi motivovat. Do depresí se dostane člověk lehce. Chci lidi podporovat, aby se smáli, byli pozitivní, aby sportovali. Když jsou pořád zalezlí doma, tak co z toho života mají? Budou poslouchat zprávy a budou o to víc negativní. Ať si užívají posledního hezkého počasí!“

Podobně uvažuje i Špotáková, která si kvůli přesunutí olympijských her v Tokiu o rok prodloužila kariéru.

„Dá se najít hodně pozitivních věcí. Už jenom to, že si člověk všeho váží. Blbého fitka, špinavý posilovny, když nás tam pustili, tak jsme jásali,“ usmívá se Špotáková. „Teď s klukama vzpomínáme na aquapark. Taky si člověk váží babiček. Než aby se ustýskaly, přes různé výzvy jsme nepřerušili vztahy. Rodinná soudržnost je k nezaplacení.“

Atleti už jsou znovu v první fázi olympijské přípravy a i v současných složitých podmínkách plánují důležitá zimní soustředění. Špotáková s Hejnovou plánují ještě před Vánoci odcestovat na Kanárské ostrovy. Obě doufají, že se olympiáda v příštím roce uskuteční, i když pravděpodobně ve speciálním režimu.

„Já jsem dost ráda, že jsem zažila standardní olympiádu. Že jsme si ji mohli užít se vším všudy, ve vesnici, pohromadě, s diváckou kulisou,“ říká Hejnová.

„Věříme tomu, že olympiáda bude. Chceme dát lidem signál, že život jde dál,“ líčí Špotáková.