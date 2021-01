Atletický mítink v Ostravě bude, ozdobou mají být koulaři. Těším se, hlásí Staněk

Tomáš Staněk postoupil do sobotního finále • Ivana Roháčková/ACS Dukla

Tomáš Staněk by v Ostravě neměl chybět • Michal Beránek (Sport)

„Na Czech Indoor Gala se moc těším,“ hlásí Tomáš Staněk, český rekordman, vítěz z roku 2018 a trojnásobný medailista z posledních halových vrcholů. „Mám za sebou první závod, kde jsem si vyzkoušel rychlejší kruh, který jsem si ve Stromovce jinak vyzkoušet nemohl. V Ostravě by se měla sejít zajímavá konkurence, tak doufám, že mě soupeři vyhecují k ještě lepšímu výkonu.“

Jeho největším rivalem bude polský mistr Evropy v hale i pod otevřeným nebem Michal Haratyk. Dorazit by měl i dvojnásobný mistr světa a trojnásobný evropský šampion David Storl z Německa. Ambice si dělá i Leonardo Fabbri z Itálie nebo Bob Bertemes z Lucemburska. Silnou sestavu koulařů doplňují i egyptský rekordman Mostafa Hassan nebo Jakub Szyszkowski z Polska, někdejší mistr Evropy do 22 let.

Kvalitní časy se v Ostravě dají čekat i ve sprintu. V závodě na 60 metrů se znovu střetnou spoludržitelé českého rekordu na stovce Zdeněk Stromšík a Jan Veleba, úřadující halový evropský šampion Ján Volko a loňský vítěz Oliver Bromby z Velké Británie.

Na stejné distanci žen bude vítězství obhajovat Klára Seidlová. Do bloků proti ní zaklekne i halová mistryně Evropy a polská rekordmanka Ewa Swobodová nebo bronzová z dvoustovky na ME 2018 Jamile Samuelová z Nizozemska.

Nejdelší běžeckou tratí v Ostravě bude patnáctistovka. Českou reprezentaci budou zastupovat stříbrný z halového šampionátu Filip Sasínek, druhý z Univerziády Jan Friš nebo Simona Vrzalová, která právě na tomto mítinku před dvěma lety vylepšila halový národní rekord.

Mítink bude možné od 17 hodin sledovat na ČT sport nebo celý na streamu facebookového profilu Česká atletika.