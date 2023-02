Stromšík zve na Indoor Gala i do haly: Přijďte, my nikoho vyhazovat nebudeme

Zdeněk Stromšík dobíhá do cíle • ČTK / Uhlíř Patrik

Sedmý ročník atletického Czech Indoor Gala 2023 v Ostravě, stříbrný mítink World Athletics Indoor Tour, bude mít velmi slušné obsazení. Národní program ve čtvrtek začíná ve 14 hodin, hlavní část soutěží startuje v 16.20. Jedním z vrcholů bude sprint na 60 metrů, kde se vítkovický Zdeněk Stromšík mimo jiné střetne s bronzovým medailistou z mistrovství Evropy v Mnichově Jeremiahem Azuem z Velké Británie. Loňské vítězství bude obhajovat Jan Veleba. „Jsem tady doma, na Czech Indoor Gala budu startovat potřetí, ale vyhrát se mi tady ještě nepovedlo. I to je pro mě motivace,“ říká Stromšík.

Když vás manažer mítinku Alfonz Juck představoval, řekl, že jste nejlepší atlet SSK Vítkovice. Souhlasně jste pokrčil rameny, takže to platí?

„Nevím, jestli to platí samozřejmě, ale moc nás tady z Vítkovic není, což je škoda. Když jsme teď zaznamenali kauzu s pražskou halou Olympu (reprezentanti mimo Olymp tam měli zákaz vstupu), tak chci říct, že naše hala je pro všechny otevřená. Kdokoliv může kdykoliv přijít trénovat. Ráno, odpoledne, nebudeme nikoho vyhazovat. To říkám s nadsázkou. Ale je trošku škoda, že tady máme takovou halu, krásný stadion, výborné zázemí a nemáme víc atletů.“

Čím si to vysvětlujete? Generační obměna, hluché období nebo vám členy berou bobisté jako kolegu sprintera Dominika Záleského?

„Bobisté berou až ty vysloužilé. (usmívá se) Nevím. V reprezentaci byla Simona Vrzalová, která už asi pravděpodobně skončila. Spousta lidí dá přednost škole, práci nebo odejdou do Prahy, protože je pro ně atraktivnější než Ostrava. Někdo tam chce třeba studovat, protože to tam považuje za lukrativnější. Z mého pohledu zvítězilo sportovní hledisko, tak jsem pořád tady.“

Jaká je vaše momentální forma a výkonnost?

„Mám letos zaběhnuto 6,68 a doufám, že to ve čtvrtek trošku stáhnu. Vrchol pro mě bude mistrovství republiky a halové mistrovství Evropy.“

Sám jste zmínil, že Czech Indoor jste doma ještě nevyhrál...

„Nevyhrál, je tady většinou poctivá konkurence. (krčí rameny) Z Čechů slavil jen Honza Veleba loni. Já se o to snažím každý rok, ale nevím, zda se mi to podaří.“

Už jste studoval startovku a konkurenci?

„Díval jsem se jen zběžně, když jsem přebíral akreditaci. Je to hodně vyrovnané, není tam nikdo, kdo by měl ustřelit a dám mi deset metrů. Ale je tam spousta výkonů na úrovni 6,65 nebo 6,66. Bude to hodně vyrovnané.“

Je pro vás vyrovnaný závod lepší, než když někdo vyloženě ustřelí?

„To záleží, v jaké dráze běžíte. Když je takový borec hned vedle, není to příjemné. To jsem si kolikrát zkusil na Tretře, když jsem běžel vedle Usaina Bolta . A když dostáváte nařezáno celou trasu, tak to nepřidá. Když jsou lidé vyrovnaní, nemůžete nic vypustit, pořád jdete na maximum. To je lepší varianta.“

Na šedesátce běžíte jen rovně, takže znalost domácího prostředí se maže?

„Nic zásadního asi z domácích podmínek nevytřískám, kromě toho, že vím, kde jsou šatny a kudy nejblíže na záchod. (usmívá se) Běžím rovně a bloky jsou všude stejné. Kromě domácí podpory tam není extrémní výhoda.“

Rodina vás přijede podpořit?

„Myslím, že táta přijede a nějací kamarádi. Jestli si teda koupili lístky. Většinou chodí spíš na hokej nebo na fotbal. Ale co by dělali ve čtvrtek? Uvidíme, snad se někdo dostaví. Doufám, že nehraje Vsetín. Teď prohrál se Zlínem, že?“

Máte přehled, jste z toho kraje?

„Jsem z Valašského Meziřící.“

Někdo z kapely Mňága a Žďorp nepřijede zafandit?

„Že by přijel Petr Fiala? Nevím, jestli by největší rocker dorazil. Teď bydlí v Rožnově, máme stejného zubaře, ale víc se neznáme.“