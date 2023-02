Hlavně pozor na ruku! Juška má titul i se zlomeninou: zázračný výkon

Pravou ruku měl od prstů přes celou dlaň až skoro do půlky předloktí pevně svázanou v ortéze. Při dopadech si na ni dával Radek Juška pozor. „Dopadal jsem úplně jinak,“ popisoval po mistrovském závodě. „Normálně dopadám právě přes pravou stranu, teď jsem dopadal na zadek a pak se nějak zvedal. Bylo to zvláštní, myslel jsem na to, abych si do ní nebouchnul a nepokazil to ještě víc.“

Bolesti nebo velká omezení stříbrný muž halového mistrovství Evropy z roku 2015 při závodě necítil. „Snad to vydrží a nepřijde pak ruka k sobě.“

Juška se zranil doma při zakopnutí na schodech. Vyšetření ukázalo dvě naštípnuté kůstky. O šampionát ovšem přijít nechtěl. „Měl jsem v hlavě, že bych závodit chtěl. Ale do soboty jsem nevěděl, jestli to půjde. Čekal jsem na rozcvičku. Kdyby to bolelo, nezávodil bych. Asi by nebylo dobré si to ještě zhoršit.“

V Ostravě šel všech šest pokusů. Hned prvním skokem dolétl na solidních 778 centimetrů. I ten by mu zajistil titul. Celkově osmý v hale, stejný počet jich Juška nasbíral i pod otevřeným nebem. V soutěži jednou přešlápl, třikrát se dostal přes 780. Nakonec si do tabulek připsal 787 centimetrů, nejlepší výkon sezony.

„Na to, jaké jsem měl od začátku sezony patálie, je to zázračný výkon,“ pochvaloval si, byť na český potvrzovací limit pro mistrovství Evropy mu chyběly tři centimetry. „Bavili jsme se s trenérem o tom, že se navrhne divoká karta a uvidíme, jestli bude schválena. Byl bych samozřejmě rád, protože jak je vidět, ani ruka mě nezastaví a forma graduje. Kdybych se ještě kousek zlepšil, klidně může být medaile za 795.“

Výborný výkon na šampionátu předvedl teprve sedmnáctiletý Petr Meindlschmid. Skončil druhý za Juškou (765 cm), vylepšil dorostenecký národní rekord. „Super!“ ocenil mladíka i Juška.