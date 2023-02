Mladé hvězdy vyzvaly na souboj historii. Jaké rekordy jsou v ohrožení?

Občas si snahu svých nástupkyň z nových časů kontroluje v přímých přenosech se stopkami v rukách. V neděli večer ale Jarmila Kratochvílová zjistila, že přišla o jeden ze svých světových rekordů až se zpožděním.

„Řekla mi to moje svěřenkyně. Říkala: Ty se pořád díváš na ten biatlon a tohle možná ani nevíš…“ usmívala se Kratochvílová.

Její výkon z halového mistrovství Evropy 1982 v Miláně vydržel téměř 41 let, než nizozemská běžkyně Femke Bolová korunovala své zimní vzepětí. Už začátkem měsíce v Bostonu výkonem 1:05,63 minuty překonala rekord Taťány Kocembové-Netoličkové na netradiční trati 500 metrů. Následovaly dvě rychlé čtvrtky na mítincích v Metách a v Liévinu.

Čekalo se to o pár dní dřív

„Jsem v kontaktu s jejím trenérem Laurentem Meuwlym. Bavili jsme se v Ostravě na Czech Indoor a říkal, že má skvělé tréninkové ukazatele. Říkal, že v Bostonu určitě překoná rekord na pětistovku a všichni čekali, že už v Liévinu zaběhne i rekord na čtvrtku,“ říká atletický insider Alfonz Juck, manažer ostravských mítinků Czech Indoor Gala a Zlaté tretry.

„Možná z ní spadlo očekávání a najednou to zaběhla na mistrovství Holandska, na závodě, kde nebyly žádné bonusy za světový rekord. Je vidět, že atleti nejsou stroje.“

Bolová sice přišla o prémie, které by si vydělala na komerčních mítincích, její jméno ale teď získalo na hodnotě. A není v tom sama. Americký koulař Ryan Crouser o víkendu překonal světový rekord na mládežnickém mítinku, v němž závodil proti borcům z univerzit. Minulý týden taky padl historický výkon v běhu na 3000 metrů, když Etiopan Lamecha Girma překonal výkon Daniela Komena, jenž vydržel celé čtvrtstoletí.

„Rekordy padají…“ konstatuje Juck.

Možná to trvalo několik desítek let, mladá generace ale najednou kosí výkony, které byly dlouho považovány za nepřekonatelné. Jarmila Kratochvílová podobné poznámky poslouchala od konce své kariéry.

„Já jsem takové ty řeči, co se říkají, už dávno vypustila. Čas od času se narodí výjimečný člověk, který může podávat výjimečné výkony,“ řekla Kratochvílová. „Měla jsem to štěstí, že jsem to strašně chtěla. A pozor, byla jsem pořád zdravá, což je dneska takové zvláštní. Všichni všude mají zdravotní problémy, měla jsem to fakt hrozně ráda a strašně jsem za tím šla. Možná jsem ani světový rekord nechtěla a ono to nějak z toho vyplynulo."

Rekord na nečekaných tratích

Kratochvílová paradoxně své dva historicky nejodolnější výkony předvedla v disciplínách, jimž se nevěnovala zas tak často. Čtvrtka sice byla její srdcovou distancí, v hale ji ale moc neběhala.

„Říkala jsem: Halový rekord pro mě není tak důležitý, nikdo mi ho v životě moc nepřipomínal. Světový na dráze to nějak přebil, převýšil, přehlušil… Krom toho jsem říkala: Vždyť já jsem nikdy v halách netrénovala,“ vysvětlovala Kratochvílová. „Najednou jsem si vzpomněla na slova trenéra pana Kváče, který mi vždycky říkal: Hele, uděláme takovou změnu, abys furt neběhala venku, musíš si to zaběhnout i v hale.“

Nedělní běh Bolové překonal nejstarší atletický halový rekord na dráze. A i ten nejstarší pod širým nebem stále patří Kratochvílové. V červenci 1983 ho zaběhla v Mnichově na osmistovce. Ani tu v kariéře často neběhala. Na startu půlky se tenkrát ocitla náhodou, když kvůli svalovým problémům nechtěla riskovat start na sprinterské dvoustovce. A čas 1:53,28 drží dodnes. V létě může slavit čtyřicáté výročí… Sama Kratochvílová ale už cítí nebezpečí.

„Myslím si, že ten čas se blíží, to jako jo. Je dobré, že už tam není jenom jedna, některá z nich by se přiblížit mohla,“ přemítá.

A co 800 metrů?

Světová půlka má teď dvě nové mladé hvězdy. Dvacetiletá Američanka Athing Muová, olympijská šampionka z Tokia a loňská mistryně světa z Eugene, už se dostala na dosah hranice minuty a 55 sekund. A za zády má stejně starou Britku Keely Hodgkinsonovou. Velmi zajímavou budoucnost na osmistovce ale může mít i Bolová.

„Nevím, jestli se k ní upne tenhle rok… Má určitě velké předpoklady na čtyři sta překážek. A má velkou motivaci v té Američance (Sydney McLaughlinové – pozn. red.), která zaběhla neskutečný světový rekord. Myslím, že ji to bude lákat trošku víc,“ míní Kratochvílová.

Zatím je pro Bolovou hlavní disciplínou bezpochyby čtvrtka s překážkami, kde už získala bronz na OH v Tokiu a stříbro na MS v Eugene. Její současné rychlostní zlepšení ji navíc předurčuje k ostrému souboji se světovou rekordmankou Sydney McLaughlinovou.

Zároveň se ale už posouvá i v distancích, které se blíží středním tratím. Na pětistovce už má světový rekord. A nebojí se i delších vzdáleností.

„Do budoucna si ji na půlce umím přestavit. S jejím koučem jsme se bavili, že by na příštím Czech Indoor mohla běžet buď třístovku, nebo šestistovku. Šestistovku tedy připustil a k osmistovce už to není daleko…“ říká Juck.

Sama Bolová zatím o možném přechodu na půlku mluví opatrně.

„Mám ráda čtvrtku. Běhám sice i šestistovku, lidi mluví i o osmistovce, ale já si tím nejsem tak jistá,“ prohlásila.

Kratochvílovou zatím čeká další léto, při němž bude vyhlížet, jestli její slavný čas z Mnichova odolá.

„Já s tím problém nemám. Třeba chvilku, chvilinku, malinkou chvíli by mě to mrzelo. Pak si řeknu: Sakra, čtyřicet let… Fakt to těm holkám přeju!“ líčí Kratochvílová. „Ony si už samy musí říct: Vždyť je to výkon, který se dá běhat! Jen je taková doba, kdy je závodů hodně. Jsou i lepší finanční podmínky a světový rekord třeba není až tak úplně nejdůležitější. Ale jo, přála bych jim to, fakt bych jim to přála…“

České světové rekordy v atletice