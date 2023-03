Štafeta „rychlých holek“: hvězda, krev z Angoly i modelky. Osobité příběhy

Na nedávném mistrovství republiky v Ostravě Lada Vondrová svou hlavní disciplínu vynechala, další české čtvrtkařky se ale vyhecovaly parádně. Hned čtyři si vylepšily osobní rekordy, díky tomu odrazily útok Italek a prostřednictvím postavení v mezinárodním žebříčku si ve štafetě vysloužily start na ME v Istanbulu.

„Musím říct, že mě holky na čtvrtce příjemně překvapily!“ ocenila Vondrová. „Čekala jsem dobrý čas od Terezy (Petržilkové), ale Marcela (Pírková) s Nikčou (Bendovou) mě překvapily. Šly opravdu dobře.“

Vondrová, to už je velké jméno české atletiky. Jako jedna z mála reprezentantů se drží poblíž evropské špičce. Je známá drsnými tréninkovými metodami, často ji ale trápily zdravotní problémy. Proto se už vloni se svým koučem Jaroslavem Jónem odhodlala k zásadním změnám tréninku. Na letním ME v Mnichově tehdy vzbudila pozornost, když tradiční české tréninkové metody označila větou: „Běháme jako blbci.“

Letos v halové sezoně už je ale posun znát. Na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě si Vondrová po dlouhých třech letech zlepšila osobní rekord na 51,57 a dostala se na prestižní evropské mítinky, v Toruni skončila druhá, v Liévinu třetí.

„Začali jsme běhat víc kvalitně. Už loni jsme změnili skladbu tréninku, začala jsem chodit víc na fyzioterapii. Jak jsem říkala v Mnichově, že jen běhat nestačí, chytila jsem se za slovo a začala tomu dávat sto padesát procent,“ vysvětluje Vondrová, která se těší i na štafetu. „Jsem strašně ráda, že jsme se do Istanbulu dostaly. Dostat se tam bylo možná těžší než tam uspět. Doufám, že do toho s holkama půjdeme naplno. Myslím, že by z toho mohlo být překvapení…“

Další krok ve svém unikátním příběhu udělala i Tereza Petržilková. K atletice se dostala až ve dvaceti kvůli zápočtu ve škole. Od té doby si ale bez výjimky každý rok překonává osobní rekordy a letošní halová sezona nebyla výjimkou, přestože ji přibrzdila nemoc. Vítězným časem 52,19 z ostravského mistrovství republiky se stejně jako Vondrová splněním ostrého limitu kvalifikovala do Istanbulu i na individuální čtvrtku. A těší se, že využije dva roky staré zkušenosti z ME v Toruni.

„Byl to můj první individuální start na vrcholné akci vůbec, tentokrát budu v mnohem lepší pozici. A štafeta? Z mého pohledu je naprosto úžasné, že jsme se tam do té šestky dostaly, je to fantastický úspěch. Budeme usilovat o co nejlepší umístění,“ říká Petržilková.

Fotomodelka i moderátorka

Díky atletice si taky Petržilková drží šik postavu, díky níž často působí jako fotomodelka. Podobně je na tom další členka štafety Nikola Bendová, průvodkyně seriálu Atletika LIFE a nově také podcastů na webu iSport.cz. Bendová byla v minulosti specialistkou na dvoustovku, před letošní sezonou ale v tréninku přidala na objemu a poprvé se vydala do krutého světa čtvrtky. A svůj osobní rekord posunula na čas 53,48.

„Osobák jako prase! Jinak to říct nejde,“ radovala se Bendová po ostravském mistrovství republiky. „Trošku jsem to překopla, ale tak se to běžet musí. Já ještě nejsem specialista na tuto trať, nevěděla jsem, co čekat. Trénujeme na to tři měsíce.“

Podobnou cestou od kratších sprintů se vydala i Marcela Pírková, která se v Ostravě vytáhla k životnímu času 52,86.

„S těmito časy bychom mohly zabojovat. Tereza? Po nemoci jede, jde nahoru, na Evropě jistě přidá další osobák a pojede pecky. Nikča? Pro nás plus, další člověk, co nás bude hnát,“ chválila Pírková své kolegyně.

A stále to není všechno! Do Istanbulu odletěla na zkušenou také teprve sedmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel. Loňská dorostenecká vicemistryně Evropy se v hale zlepšila na 53,81. Dcera ruské maminky a angolského tatínka je už několik let senzací českých mládežnických závodů a předpovídá se jí velká budoucnost.

„Jsem hrozně ráda, že máme posily do týmu. Máme tím větší šanci uspět. Je super, že máme holky, s kterými jsem schopné to poskládat,“ pochvaluje si Petržilková.

Pro ni i Vondrovou začíná šampionát v Istanbulu pátečními rozběhy na individuální čtvrtce. Štafeta se ke své velké šanci v přímém finále dostane v neděli.