Staňkův úspěch ve Florencii. Po 6 letech byl v Diamantové lize „na bedně“

Staněk měl přitom strastiplnou cestu do Florencie, která mu ve čtvrtek letadlem zabrala dvanáct hodin. Před mítinkem se proto necítil nejlépe. „Zvlášť když tady před závodem pršelo. Vypadalo to, že by mělo přestat pršet trošku dřív, ale bohužel jsme to schytali taky,“ posteskl si.

Na Golden Gala se rozjížděl pomaleji. Výkony 21,17 ze druhé a 21,18 ze čtvrté série na stupně vítězů nestačily. V pátém kole ale přidal bezmála půlmetr a přiblížil se na sedm centimetrů výkonu z úvodního závodu sezony v Turnově. Díky tomu se posunul na třetí místo před dvojnásobného mistra světa Joea Kovacse z USA. „Klouzal mi kruh. Naštěstí postupně vysychal v průběhu závodu. To, že jsem po té těžké cestě porazil Joea Kovacse, je určitě skvělá zpráva,“ ocenil.

Díky umístění ve vedoucí trojici měl šanci na šestý pokus, ale koule z jeho ruky dopadla jen na pásku označující dvacet metrů. Podepsalo se na tom i to, že kvůli televiznímu přenosu museli koulaři na finále deset minut čekat. „Myslel jsem hlavně na to, abych se nezranil. Trošku mě tahaly nohy. Zvlášť když nás tam pořadatelé nechali čekat takhle dlouho, to na ty dynamické disciplíny není nejlepší systém. Ale holt tak to je. Jsem rád, že jsem si nic neudělal. Mohlo to letět za 21, ale přelítlo mi to prsty,“ líčil Staněk.

Dnešní výkon mu dodal velké sebevědomí. „Vzhledem k tomu, jak jsem dneska házel a jak to bylo zabržděné v důsledku počasí a pocitu v nohou, tak si myslím, že 21,60 je super. Cítím, že až bude suchý kruh a nebudu cestovat takhle dlouho, tak mám rozhodně na pokusy za 22 metrů. Jsem s tím hodně spokojený a myslím, že brzo budu ještě spokojenější,“ dodal Staněk, jehož dalším závodem bude v pondělí Odložilův memoriál v Praze. Tam zatím předpověď slibuje slunečné a teplé počasí.

Za Fabbrim obsadil druhou příčku Novozélanďan Tom Walsh (21,69). Světový rekordman Ryan Crouser ve Florencii nestartoval.

Poprvé se v aktuálním ročníku Diamantové ligy představila na 400 metrů překážek nizozemská hvězda Femke Bolová a byl z toho skvělý závod. Evropská rekordmanka se oproti prvnímu startu v sezoně zlepšila o 69 setin a časem 52,43 překonala o 39 setin třináct let starý rekord mítinku Američanky Lashindy Demusové. Druhá skončila vítězka z Rabatu Shamier Littleová (53,38). Třetí byla další Američanka Anna Hallová, vítězka víkendového vícebojařského mítinku v Götzisu. Ta si zlepšila osobní rekord na 54,42.

Dvoustovku ovládl americký mladík Erriyon Knighton (19,89). Na krátkých překážkách triumfoval jeho favorizovaný krajan Grant Holloway (13,04). Naopak na stovce se Američanky neprosadily. Vyhrála sprinterka z Pobřeží Slonoviny Marie-Josée Ta Louová (10,97).