Těžké dny Vondrové: Smrt osudového kouče, v Ostravě zářez od soupeřky

Před závodem nebyla Vondrová v ideální pohodě, protože se dozvěděla o odchodu kouče Jaroslava Jóna. S ním v klubu Hvězda Pardubice nastartovala cestu do špičky a dosáhli spolu prvních velkých úspěchů a startů na vrcholných akcích. Před minulou sezonou se ale rozešli a Vondrová začala trénovat se svým přítelem Janem Volejníkem.

„I když to tak nevypadá, tak na tyhle věci jsem docela citlivka. Celé to opuštění pana Jóna bylo docela bolavé a zasáhlo mě to hodně, protože to byl takový můj náhradní pardubický táta,“ líčila Vondrová.

Minulý týden navíc tři dny marodila s horečkou a před závodem se jí pořád nedýchalo ideálně. I přesto ale v Ostravě nastoupila na start čtvrtky na Czech Indoor Classic, zlatém mítinku Světové Tour.

Většinu závodu si hlídala druhé místo za suverénní Nizozemkou Lieke Klaverovou, která daleko vpředu běžela za nejlepším světovým výkonem roku a rekordem mítinku 50,54 sekundy. V půlce závěrečného kola se ale pro ni závod zlomil.

Před Vondrovou se drze natlačila Norka Henriette Jaegerová a Vondrová na její manévr nezvládla zareagovat. Zakolísala a do cíle už neměla šanci ji chytit.

„Tak do 295 metrů se mi běželo dobře, pak mě tam ta Norka prostě předběhla. Udělala jsem to naprosto blbě, nechala jsem se předběhnout, musela jsem zastavit a byl konec. Myslela jsem, že jsem trošku lepší, ale nečekala jsem, že mě hned cukne do té jedničky. Myslela jsem, že poběžíme vedle sebe, potaháme se, ale ona vyloženě hnedka zařízla, což udělala pro ni výborně. Neměla jsem sílu se tam vrátit.“

Vondrová se loni v Ostravě za Klaverovou vyvezla k osobnímu rekordu 51,57 a i tentokrát běžela na podobné úrovni. Svědčí o tom cílový čas Jaegerové, která její loňský čas vyrovnala přesně na setinu.

„Rozeběhlé to bylo ideálně, něco kolem loňského času. Ale prostě jsem zaváhala,“ litovala Vondrová.

Klaverová běžela ve velké pohodě. A v cíli časem 50,54 o dvě setiny překonala nejlepší výkon roku Britky Amber Anningové.

„V Ostravě vždycky běhám rychle, ale tohle je velmi dobrý start do sezony. Ráno jsem říkala bratrovi, že poběžím pod 50,70 a bylo to ještě lepší. Jsem spokojená,“ radovala se Klaverová.

Vondrová i z divokého závodu vytěžila dobrý čas 52,05 a může doufat, že se zlepší v dalším průběhu sezony. Další závod ji čeká 6. února v Toruni.

„52,05 s takhle pokaženým závodem, potom, co jsem měla minulý týden, musím to brát pozitivně,“ hodnotila Vondrová.