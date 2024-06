Poslední boje o Paříž: Atletů na LOH bude přes dvacet, někdo musí čekat

Výškař Jan Štefela v dusnu před zlínskou bouřkou poprvé pod širým nebem přeskočil značkovou hranici 230 centimetrů a vydal se na oslavný sprint k tribunám.

„To jsem podle mě přehnal. Já jsem pak byl normálně vyřízený. Sedl jsem si a nemohl jsem to rozdýchat. Ale emoce jsou emoce a těm se neporučí,“ líčil Štefela.

Byl jedním z těch, kteří do putníku zvládli požadavek specifického kvalifikačního systému Světové atletiky na olympiádu. Na mistrovství republiky, kde leží na zemi sto bonusových bodů za titul, vyhrát a k tomu přidat kvalitní výkon. Štefela sice limit 233 centimetrů neskočil, ale postavení v žebříčku, jehož definitivní podoba bude známá v průběhu týdne, má luxusní.

Drasticky nastavené olympijské limity splnilo do nedělního termínu jen devět českých atletů. Na mistrovství republiky sestavu v sobotu doplnila tyčkařka Amálie Švábíková díky rekordu šampionátu 473 centimetrů. V neděli se Vít Müller prohnal tratí na 400 metrů překážek 48,41 a zůstal jen 14 setin za národním rekordem Jiřího Mužíka z MS 1997 v Aténách.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková svou klidnou pozici v žebříčku posílila vítězstvím výkonem 61,19 metru. V podobné situaci jsou dálkař Radek Juška, který ve Zlíně nestartoval, nebo na Ukrajině narozený kladivář Volodymyr Myslyvčuk. Několik reprezentantů ve Zlíně značně posílilo svou zatím nejistou pozici.

Patří k nim sprinterka Karolína Maňasová na stovce (11,24 ve finále, 11,21 v rozběhu), tyčkař Matěj Ščerba (567) nebo výškařka Michaela Hrubá. Ta vyhrála skokem 192 centimetrů, svým nejlepším výkonem za sedm let.

„Holky skáčou ještě o kousek víc, možná by to mohlo stačit na finále. Máme měsíc na to, abychom přidali pár centimetrů,“ plánuje Hrubá.

Osmnáctiletému super talentu Jakubu Dudychovi pomohl zajíc Matěj Eliáš k výhře v času 1:45,23. „Sice to není ostrý limit, ale skvělý výkon, hodně bodů, nezbývá věřit, že to vyjde,“ líčil Dudycha.

Stejně starý dálkař Petr Meindlschmid skočil 784 centimetrů a obával se, že mu to stačit nebude. „Paříž není tak reálná, nezaskákal jsem, jak měl,“ litoval.

Pod čárou ponoru můžou zůstat i diskař Marek Bárta (ve Zlíně 62,06), čtvrtkař Matěj Krsek (46,04) nebo národní rekordman na steeplu Tomáš Habarta (rekord šampionátu 8:29,24).

V nominaci pro Paříž se na pondělním plénu ČOV zřejmě objeví devítka atletů s limitem plus skupina pevně usazená v žebříčku. Závodníci na hraně budou do týmu doplněni po zisku definitivy. Tu by měli získat do konce týdne.

SPLNĚNÉ LIMITY Tomáš Staněk koule 21,77 m Jakub Vadlejch oštěp 88,65 m Tereza Hrochová maraton 2:26:38 hod. Nikoleta Jíchová 400 metrů překážek 54,59 sek. Lurdes Gloria Manuel 400 metrů 50,52 sek. Moira Stewartová maraton 2:25:36 hod. Lada Vondrová 400 metrů 50,92 sek. Amálie Švábíková tyč 473 cm Vít Müller 400 metrů překážek 48,41 sek.