Další medaile pro Česko. Hejnová dodatečně převzala stříbro z roku 2012

Jednu medaili už doma měla. Teď ji však překážkářka Zuzana Hejnová vyměnila za lepší. Místo bronzu má po diskvalifikaci Rusky za doping blyštivější stříbro. A to ani před dvanácti lety po finále 400 metrů překážek nejprve nevěřila, že to dotáhla na medaili. Teď si užila ceremoniál už podruhé, v Paříži, u Eiffelovy věže. „Vůbec jsem nečekala, že to bude takhle velké, hlavně prostředí bylo fakt nádherné,“ pochvalovala si někdejší dvojnásobná mistryně světa.

Byl to závod, o kterém snila. Předtím Zuzana Hejnová v roce 2012 oplakala, když na mistrovství Evropy nezvládla doběhnout pro medaili. Pak to ale přišlo. 8. srpna, úžasný olympijský stadion v Londýně a strhující finále běhu na 400 metrů překážek. Ještě při náběhu do cílové rovinky figurovala Češka na 4. místě. Tam si to ale rozdala s Jamajčankou Kaliese Spencerovou, kterou zvládla předběhnout a protnout pomyslnou cílovou pásku jako třetí.

„Konečně to vyšlo, tu medaili jsem moc chtěla. Strašně se mi ulevilo,“ radovala se před dvanácti lety se slzami štěstí v očích.

V cíli si ale nejprve nebyla jistá, zda se jí povedlo Jamajčanku trumfnout, a když to zjistila, podlomila se jí kolena. Takové emoce už sice o deset let později, když přišla zpráva, že Ruska Natalja Anťuchová byla diskvalifikována kvůli dopingu, neprožívala, ale ráda samozřejmě byla.

„Pokud je to pravda, pak je dobře, že boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě,“ prohlásila Hejnová v říjnu roku 2022.

Atmosféra v Londýně, stříbro na krk v Paříži

Atmosféru už sice nezažila jako před dvanácti lety před fantastickým londýnským publikem, přesto ona i nyní už zlatá Lashinda Demusová a bronzová Jamajčanka dostaly určitou odměnu od Mezinárodního olympijského výboru. Nyní už bývalá atletka a současná trenérka převzala své stříbro během Her v Paříži, v pátek odpoledne na náměstí Trocadero před zaplněnými tribunami a s Eiffelovou věží za zády.

„Bylo to fakt nádherné, vůbec jsem nečekala, že to bude takhle velké. Užily jsme si to i každá jednotlivě. Každá jsme se tam procházela mezi fanoušky a potom i společně, takže to bylo fakt krásné. A hlavně prostředí bylo nádherné. Bylo to nad má očekávání,“ rozplývala se později se stříbrnou medailí na krku.

Při odletu do Paříže před dvěma dny poslala na sociální sítě fotku s trenérkou Danou Jandovou (ta ji ale v Londýně ještě nekoučovala) a napsala: „Tak si letíme pro to stříbro. Je to teda něco jiného letět na OLYMPIÁDU bez tlaku a stresu před závodem, ale přesto pro medaili.“ A přidala smějící se emotikon.

Česko tak v Paříži získalo další cenný kov, i když tento se bude počítat do statistik za rok 2012. Letos jich mnoho nebude. „Asi bychom si přáli víc medailí. Ale myslím, že všichni dělají nejvíc, co můžou, a to je základ celé olympiády - vydat ze sebe úplné maximum. A když to na medaili nestačí, tak se nedá nic dělat, ale je důležité nechat tam všechno,“ zastala se českých kolegů Hejnová.