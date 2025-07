Hořké stříbro pro oštěpařku Sičakovou: Prostě jsem chtěla vyhrát! Výška skončil čtvrtý

Oštěpařská dvojka trenéra Davida Sekeráka, který vede světovou šampionku Haruku Kitagučiovou, se blýskla na mistrovství Evropy do 23 let v Bergenu. Petra Sičaková vybojovala výkonem 58,14 metru stříbrnou medaili, Jan Výška skončil čtvrtý.

Radost se v Petře Sičakové mísila s neukojenou touhou po titulu. Ve finále šampionátu v Bergenu se po nepovedeném začátku zlepšovala, ale na vítěznou Srbku Adrianu Vilagošovou nestačila.

„Prostě jsem chtěla vyhrát. Nebudu to skrývat. Šedesát jedna, šedesát dva bylo v mých silách. Házím šestým pokusem, tentokrát se nepovedl. Na jednu stranu mě to mrzí, na druhou stranu mám radost,“ hodnotila Sičaková.

Vilagošová, dvojnásobná vicemistryně Evropy dospělých, byla jasnou favoritkou. Sičaková v souboji s ní prováhala začátek závodu. Až ve čtvrté sérii hodila 57,17 a dostala se na třetí místo za v tu chvíli druhou Němku Mirju Lukasovou.

„Nerozběhla jsem se, nejely mi tolik nohy jako v kvalifikaci. Snažila jsem se něco vymýšlet. Po třetím pokusu mi trenér ukázal, jak to vypadá. Tak jsem usoudila, že se musím trochu rozběhnout,“ líčila Sičaková. „Němku jsem chtěla za každou cenu porazit, o dva centimetry prohrát by mě hodně mrzelo. Chtěla jsem se kousnout, pokusy předtím byly ploché.“

Pátým pokusem hodila Sičaková stříbrnou vzdálenost 58,14, ale dál už se nezlepšila. Vilagošová vyhrála výkonem 62,41.

Čtvrté místo pro Výšku

Druhý Sekerákův svěřenec Jan Výška se po nevydařeném prvním pokusu ve druhé sérii blýsknul osobním rekordem 77,60 metru, což ho vyneslo na medailové pozice. Rychle však klesl na čtvrté místo, kde už zůstal. Titul obhájil Ukrajinec Artur Felfner díky závěrečnému hodu do dálky 81,14 metru.

„První pokus se úplně nepovedl, přišel jsem tam docela nervózní. Na druhý pokus už jsem se trochu zkoncentroval a hodil jsem osobák,“ hodnotil Výška. „Ostatní pokusy nebyly technicky tak dobré. Hodně jsem chtěl. Trenér nás na mistrovství Evropy skvěle připravil. S výkonem jsem spokojený, budu makat dál.“

Barbora Vaňková si v semifinále na 400 metrů překážek zlepšila osobní rekord na 55,79 sekundy. Ve finále doběhla v druhém nejlepším čase kariéry 56,34 osmá. Britka Emily Newmanová vyhrála v rekordu šampionátu 54,03. Rekord ME padl i v závodě mužů, kde Němec Owe Fischer-Breiholz časem 48,01 překonal dnešního světového rekordmana Karstena Warholma.

Událostí šampionátu byl výkon norské čtvrtkařky Henriette Jaegerové, která vyhrála hladkou čtvrtku 49,74 a dosavadní nejlepší výkon ME do 23 let vylepšila po dvaceti letech o téměř celou sekundu.