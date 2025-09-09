Zátopkův maraton získává věhlas, dorazí i světový rekordman. Jakou trať zvládne Holuša?
Kromě fotbalu či hokeje je Ostrava i městem atletiky. Především díky každoroční Zlaté tretře nebo halovému mítinku Czech Indoor Gala. Podobný věhlas by směrem do budoucna chtěl získat i Zlatý maraton Emila Zátopka, jehož druhý ročník je na programu v sobotu 25. října. Na vítkovickém stadionu odstartuje celkem devět závodů, během nichž si na své přijdou rodiny s dětmi, amatérští běžci či protřelí vytrvalci. Součástí akce bude také Český běh žen Ostrava.
První ročník závodu, jehož vylepšená maratonská trať bude zařazena do mezinárodního kalendáře World Athletics, ovládl keňský vytrvalec Kennedy Ronoh v čase 2:10:05. Mezi ženami tehdy kralovala jeho krajanka Pascaline Jelagatová, která se jen těsně nedostala pod hranici dvou hodin a třiceti minut.
I proto mají organizátoři Zátopkova maratonu jednoznačnou ambici. „U mužů chceme čas pod 2:10 a u žen pod 2:30. Kennedy Ronoh loni jen o pět vteřin nestihnul vysněnou hranici, proto se do Ostravy vrací, aby ji pokořil,“ navnazuje Alfonz Juck, sportovní manažer závodu i Zlaté tretry. „K němu se přidají i další afričtí běžci, například Godfrey Musamba, kterého čeká maratonský debut právě tady u nás. Děláme všechno pro to, aby se Zlatý maraton Emila Zátopka stal klíčovým podzimním maratonem v Česku.“
Glanc a atraktivitu dodává ostravské akci celá řada známých tváří. Dorazí třeba Colin Jackson, dvojnásobný mistr světa z běhu na 110 metrů překážek, stříbrný medailista z olympiády v Soulu a mimo jiné i bývalý světový rekordman. V rolích ambasadorů se dále představí oštěpařka Nikola Ogrodníková či běžci Pavel Maslák s Jakubem Holušou.
„Určitě je to super projekt. Trať se mi líbí, vypadá velice rychle. Myslím si, že směrem do budoucna by se tady mohlo běhat rychleji než v Praze, ale záleží i na tom, jací závodníci tady budou. Tým, který to pořádá, je velice zkušený. Maratonu Emila Zátopka věřím, snad se dostane mezi nejlepší maratony v Evropě. Jsem rád, že můžu být jeho součástí,“ těší Holušu.
Hlavní závod si pravděpodobně nezkusí, desetikilometrovou trať však ano. „Zdravotní důvody mi tak dlouhý běh už nedovolí. Asi bych maraton uběhl, ale od 25. kilometru bych se trápil. Možná ne fyzicky, ale skončil jsem kvůli ostruze na patě. Když jdu třeba pod třicet kilometrů, zhruba od dvacátého trpím. Pata mi to prostě nedovolí,“ líčí bývalý mistr Evropy z haly v běhu na 1500 metrů.
„Třicet kilometrů jsem běhával pravidelně pod čtyři minuty na kilometr. Maximálně to bylo asi pětatřicet. Maraton bych uběhl kvalitně, jenže zdraví už je proti. Byl jsem ve světové špičce od 17 do 33 let, ono si to pak vybere daň,“ uvědomuje si Holuša.
Kromě maratonu a desetikilometrové trati si závodníci budou moct vyzkoušet i půlmaraton, týmový běh na 10 km, rodinný běh či Český běh žen. „Není to jen pro profesionální běžce, ale je to i pro všechny, kteří chtějí zažít atmosféru velkého závodu třeba i úplně poprvé,“ dodává výkonná ředitelka Šárka Mokrá.