Šéf pořadatelů ME v Praze: 180 milionů a neproděláme. Jak si bude žít Jokič?

Největší sportovní akce, kterou bude Česko letos pořádat, odpočítává poslední hodiny do startu. EuroBasket v Praze je náročná logistická operace, jejíž rozpočet činí 180 milionů korun. „A už dnes můžeme říct, že náklady budou pokryty,“ říká Michal Konečný, šéf organizačního výboru. V O2 areně už stojí palubovka i koše, ve čtvrtek do Prahy dorazí Srbové i s Nikolou Jokičem. A žádné extra požadavky prý nemají.

Povinný pětihvězdičkový hotel pro všechny dlouhány, standardní vybavení šaten a česká „protekce“, jelikož tým už si v pondělí večer vyzkoušel O2 arenu, kde finišují práce, při prvním tréninku.

Michale, jaká je finanční rozvaha turnaje respektive jeho pražské skupiny?

„V konečném důsledku se náklady na akci včetně ubytování a dopravy budou pohybovat někde kolem sto osmdesáti milionů korun. Zhruba padesát procent nákladů je pokrytých ze státního rozpočtu a zbytek od partnerů. Jak jistě fanoušci zaznamenali, ceny vstupného jsou trošku vyšší. A je to právě z toho důvodu, že bylo třeba pokrýt náklady na šampionát.“

Přispívá FIBA finančně na pořádání akce?

„Ne, mi jí naopak dáváme poplatek pětasedmdesát milionů korun za pořádání.“

Přesto by neměl šampionát skončit v červených číslech. Jste v tomto ohledu klidný?

„Podle prodejů vstupenek, jak je známe dneska, můžeme říct, že náklady budou pokryté. Takže neskončíme v červených číslech.“

Vstupenek bylo k sobotě prodáno přes 70 000. Takže prodej zatím splnil vaše očekávání?

„Byl ve dvou vlnách. První byla loni na podzim a ta předčila naše očekávání. Říkali jsme si, že v době covidu nebudou mít fanoušci zájem, ale nakonec zafungoval princip vánočních dárků. A hodně vstupenek se prodalo na konci školního roku. Nákupy stoupají i teď, jak se uvolňují některé vyblokované lístky a zároveň to vypadá, že žádná významná koronavirová problematika se šampionátu nedotkne.“

Jak striktní jsou požadavky na přípravu EuroBasketu? Měli jste s něčím problém?

„Během pěti let děláme druhou velkou akci. Už v roce 2017 probíhalo mistrovství Evropy žen v O2 areně, takže jsme všichni věděli, do čeho jdeme. Jen pro zajímavost – samotný manuál pro tuhle akci má 300 stránek, k tomu je dalších 60 manuálu pro týmy. Takže nejsložitější bylo manuál nastudovat. Na druhou stranu výhodou je, že šampionát byl o rok posunutý a my všechny přípravy směřovali k roku 2021, takže jsme byli nachystaní hodně dopředu. A musím říct, že žádné složitosti ani pikanterie s vyjednáváním s FIBA nebyly.“

Pikantní může být účast bouřlivých srbských fanoušků, kteří se sjedou do Prahy a v sobotu se jejich tým utká s Českem. Budou zvýšená bezpečnostní opatření?

„Srbsko patří k jedněm zemím, kterým budeme věnovat zvýšenou pozornost. Spolupracujeme s policií i ambasádami všech účastníků naší skupiny, konkrétní bezpečnostní věci řeší policie s naší součinností. Ano, zrovna Srbsko je jedna ze zemí, které jsou pod pečlivějším dohledem.“

Jaké speciální požadavky měl srbský tým, jenž přiveze dvojnásobného MVP NBA Nikolu Jokiče?

„Jsem překvapený tím, že žádný tým zatím nemá nadměrné požadavky. Čekali jsme růže, speciální zeleninový salát. (smích) Ale ne, chovají se naprosto standardně. Na druhou stranu zase požadavky ze strany FIBA na ubytování jsou striktní. Týmy povinně bydlí v pětihvězdičkových hotelech, takže tam už je servis zaručený. Nabízeli jsme FIBA třeba čtyřhvězdičkový hotel kousek od arény, rozdíl byl ve velikosti pokojů dva metry čtvereční. A řekli ne, že to prostě musí být pětihvězdička. Jediné, co mají Srbové extra, je to, že si na své náklady pořídili mítink room navíc.“

Bude mít domácí Česko nějaké výhody?

„Snažili jsme se týmu vyjít co nejvíc vstříc, takže třeba přístup do haly budou mít dřív než ostatní.“

Pojďme ještě do zákulisí. Jaké je vybavení šaten?

„Je dané manuálem. Jsou tam televize, masérské stoly, zásoba ledu, pití, ovoce, kávovar. Trenérům je vyčleněná separátní místnost, protože jsou koučové, kteří chtějí být před zápasem sami a procházet si přípravu na utkání. Ale zase – neměli jsme žádné nadměrné požadavky.“

Na jaké palubovce a koších se bude hrát?

„Dlouho se pracovalo s tím, že bude naše standardní, nakonec nám FIBA zapůjčila jejich novou palubovku, která se po šampionátu okamžitě vrací. A stejné je to i s koši.“