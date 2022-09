Agent o léčbě Satoranského: Bylinky i přístroj z USA, předvedl NBA výkon

Rozehrávač Tomáš Satoranský po zranění kotníku nechyběl v pátečním zápase českých basketbalistů s Polskem (84:99) na startu mistrovství Evropy před nabitou O2 arenou v Praze. „Co se týče rehabilitace, Tomáš si to diriguje úplně stejně, jako si to diriguje na hřišti,“ prozradil ve studiu iSport.cz jeho manažer Phillip Parun. Řekl také, co všechno musela česká basketbalová hvězda udělat proto, aby mohla do zápasu domácího šampionátu nastoupit.