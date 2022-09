Češi na ME pod lupou: Sato riskoval, Veselému chyběla kila. A co Balvín?

Zakopli hned na první překážce. Českým basketbalistům nevyšel vstup do domácího ME. S Polskem prohráli 84:99 a výrazně si tak hned zkomplikovali cestu za postupem. Kdo hrál s největší energií a kdo nejvíc hořel v obraně? Deník Sport ohodnotil reprezentanty na škále od 1 až po 10. Přičemž 10 je nejlepší. A hodnoceni byli jen ti, kteří odehráli 10 a víc minut.

Známka je tvrdá na to, že hrál na jedné noze. Na hřiště chodil na krátké úseky, riskoval zdraví, aby pomohl. Zcela pochopitelně neatakoval koš, snažil se dirigovat hru. Nula bodů, to ale v národním týmu nepamatuje.

Jaromír Bohačík

Známka Sportu: 6

Minuty: 25:58

Body: 13

Doskoky: 3

Asistence: 2

Rychle se dostal do problémů s fauly, s čímž se nehraje dobře. Předvedl svou tvrdost i přesnou ruku, ani on se ale nedokázal dostat do většího laufu.