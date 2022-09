Pavouk EuroBasketu 2022: Španěly spasil nákup, Chorvaté selhali. Co Češi?

Obrovská euforie Martina Peterky poté, co proměnil trojku a poslal Česko proti Nizozemsku do rozhodujícího trháku • Pavel Mazáč / Sport

Nastoupený český tým před třetím skupinovým zápasem ME • Pavel Mazáč / Sport

V průběhu skupinového boje s Izraelem se do koše tlačí Ondřej Balvín • Pavel Mazáč / Sport

Slovinsko přetlačilo Belgii a postupuje do čtvrtfinále mistrovství Evropy • Reuters

Slovinsko přetlačilo Belgii a postupuje do čtvrtfinále mistrovství Evropy • Reuters

Slovinsko přetlačilo Belgii a postupuje do čtvrtfinále mistrovství Evropy • ČTK / AP / Michael Sohn

Čeští basketbalisté si v posledním zápase skupiny D s Izraelem zajistili vysněný postup do osmifinále ME v basketbalu 2022. Play off se hraje v Berlíně, kde se od 10. září odehraje kompletní finálová část turnaje. Přinášíme kompletní rozpis zápasů finálové části, český tým v osmifinále vyzve Řeky.