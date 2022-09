POHLED: Češi to zvládnou. I přes statistiku, v které jsou na ME nejhorší

Po třetí prohře v základní skupině D jsou zády u zdi a před čtvrtečním zápasem o postup proti Izraeli už nemají kam couvnout. Zvládnou to Satoranský a spol.? Čtyři duely na EuroBasketu – to už je dost na to, abychom mohli pojmenovat identitu českého výběru na turnaji, který má být vrcholem téhle výjimečné generace. Jaká ona identita je? V útoku sice tým táhne Jan Veselý, reprezentaci ale táhne ke dnu až příliš prostupná obrana. A tipnuli byste si, v které statistice jsou Češi nejhorší ze všech týmů na evropském šampionátu? „Přesto vidím šance nároďáku dobře,“ zazní v POHLEDU Adama Nenadála. Podívejte se na celé VIDEO.