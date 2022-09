ONLINE: Česko - Izrael. Domácí vedou, začala druhá polovina boje o vše

V průběhu skupinového boje s Izraelem se do koše tlačí Ondřej Balvín • Pavel Mazáč / Sport

Čeští basketbalisté dnes na mistrovství Evropy hrají poslední zápas v domácí skupině D v pražské O2 areně a bojují o to, aby to nebyla i jejich derniéra na celém turnaji. K posunu do osmifinále v Berlíně svěřenci trenéra Ronena Ginzburga potřebují porazit Izrael. K této podmínce jim pomohli Finové, kteří jednoznačně zvládli zápas s Nizozemskem. Utkání začalo v 17:30, sledujte ho ONLINE. V poločasové přestávce probíhá STUDIO s Michalem Ježdíkem a Pavlem Budínským.