Krejčí: Proč nehraju? Nevím, pomáhám aspoň mimo hřiště. Na tréninku kmital

Vítku, hodně lidí se diví, proč nehrajete víc. Měl jste potíže s kotníkem. Už jste zdravý?

„Jo, jsem v pohodě. Trošku to (kotník) cítím, ale jsem v pořádku.“

Překvapuje i vás, že jste nedostal lepší minuty po podařeném utkání se Srby?

„Rád bych to nějak vysvětlil, ale ani já nemám žádné informace. Jsem rád za úspěch týmu. Jsem tu od toho, abych klukům pomohl. Tak musím teď pomáhat mimo hřiště.“

V NBA se razí heslo, že musíte makat, být stále připravený a využít šance, když ji dostanete. Takže zůstáváte stále pozitivní?

„Je to trošku složité, chtěl jsem klukům nějak pomoct… Bohužel se teď musím snažit pomoct aspoň mimo hřiště, abych byl aspoň něčemu prospěšný. Snažím se zůstat pozitivní a hecovat kluky aspoň v tréninku.“

Také můžete přispět radou, jak v osmifinále na Giannisem Antetokounmpa, s nímž máte z týmu nejčerstvější zkušenost. Letos v březnu se vaše Oklahoma utkala s jeho Milwaukee, utrpěli jste debakl 115:142 a řecký gigant vám nasázel 39 bodů.

„Tehdy proti nám šmiknul asi pět trojek. Bude těžké se na něj připravit, ale skládat hlavy nebudeme.“

Dá se na něj vůbec připravit?

„Těžce. Když chce dát takový hráč 30 bodů, tak je prostě dá. Záleží na tom, jak je nastřílí. Budeme radši, když dá 30 bodů z trojek, než kdyby je dal ze smečí. Všichni víme, čeho je schopný. Skvělí hráči se brání těžko, i kdybyste se připravovali třeba měsíc.“

Jak otupit jeho největší zbraň – bleskurychlý přechod do protiútoku, kdy se pár kroky dostane od svého koše pod ten útočný?

„Jo, to je největší řecká síla. Když to Giannis vezme, tak to prostě napálí. Pro nás bude důležité jít i na útočný doskok, abychom je přibrzdili. A pokud ho nezískáme, tak se musíme rychle vrátit a ucpat bednu, aby tam Giannis nemohl nadriblovat a zasmečovat. Z toho dává tak 20 bodů na zápas.“

Co radil proti Antetokonmpovi váš oklahomský kouč Mark Daigneault?

„Říkáme tomu pick your poison (zvol si svůj jed). Takoví hráči dají 30 bodů tak či tak, nedají se zastavit. Ale dá se ovlivnit, jak ty body dají. Když hrajeme proti Giannisovi, tak chceme, aby je dal přes nás pět na pět v postavené obraně. Ne že jde do tranzice, udělá eurostep a zasmečuje. Když dá Giannis pět trojek, tak není tak nebezpečný, jako když prostě dá deset smečí.“

Popište, jaká to je síla, když se tenhle 211 cm vysoký a 110 kilo těžký gepard rozběhne?

„To se s ničím nedá porovnat. Pro nás je důležité, abychom běhali zpátky. Musíme se mu třeba ve čtyřech postavit do cesty a vytvořit zeď, přes kterou nedokáže přeběhnout. Jeden hráč ho zastavit nedokáže, musíme ho zastavit jako tým.“