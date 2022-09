Satoranský na Netflixu. Mihnul se v trháku, kamarád-hrdina ho nadchnul

PŘÍMO Z BERLÍNA | Jsou soupeři, ale také jedna basketbalová rodina. Spousta poplácávání rukama, objetí i pozdravů, to jsou kulisy v berlínském hotelu Sheraton, kde se ubytovalo všech šestnáct osmifinalistů EuroBasketu. Tomáš Satoranský má blízko obzvlášť ke Španělům, jeho velmi dobrým kamarádem je někdejší spoluhráč ze Sevilly a New Orleans Willy Hernangomez. A zná i jeho bratra Juancha aka Bo Cruze z hitu Hustle na Netflixu.

„V sobotu jsem s ním mluvil na hotelu, a říkám: ´Bo Cruz je tady´. Tak se smál. Já se tedy ze Sevilly mnohem víc znám s bráchou Willym, oni jsou ale neskutečně přátelská rodina. Byl jsem s nimi dost v kontaktu a párkrát i ve Španělsku, když Juancho navštívil bráchu,“ líčil Satoranský.

Stejně jako každý, kdo má basketbal rád, už Satoranský film Hustle dávno viděl. A projekt basketbalového fanatika Adama Sandlera, jenž natočil příběh skauta, který ve Španělsku objevil zapomenutý talent, který nakonec dostal až do NBA, oceňuje.

„Byl jsem z něj nadšený, což se basketbalistům u filmů o jejich sportu moc nestává. Je to natočené dost realisticky, aby se to dostalo za kulisy celého kolotoče NBA,“ vyzdvihuje Sato.

Na roli hlavního hrdiny Bo Cruze údajně aspiroval i Chorvat Mario Hezonja, produkce však nakonec ukázala na Juancha Hernangomeze. „Dost mě překvapilo, když mi Willy vyprávěl, že brácha bude v tomhle filmu hrát hlavní roli. Ale zhostil se toho úžasně, na to, že neměl žádné herecké zkušenosti. I když jsou tam momenty, kde je vidět, že je to hlavně basketbalista,“ recenzuje Satoranský, jehož ještě víc než kamarád nadchnul „záporák“ Anthony Edwards, někdejší jednička draftu z Minnesoty.

„Ten hraje naprosto skvěle, klidně by se tím mohl začít živit. Hrál zápornou postavu, přitom on je na hřišti nejskvělejší. Vypadá sice, že bude hodně trashtalkovat, ale on spíš vtipkuje. Zažil jsem to i osobně, fakt ho mám rád,“ líčí Satoranský.

Sám má za sebou „štěk“ cestujícího na nádraží v českém filmu Zlatý podraz. A na nic většího by si prý netroufl. „Já bych šel do hodně věcí, ale do filmu ne. Nevěřil bych si,“ ošíval se.

Málo známou zajímavostí však je, že i českého borce můžete ve snímku Hustle zahlédnout. „Na konci během titulků, když jsou představováni jednotliví herci. Když Khris Middleton najíždí do koše, mihnu se tam. Někdo mi ten záběr dokonce poslal,“ usmívá se.