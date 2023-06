Zářez sudích! Skandální výrok vzal basketbalistkám sen o medaili na ME

Ve třetí čtvrtině prohrávaly o 17 bodů a zdálo se, že je po šancích na postup do semifinále mistrovství Evropy. Přesto se neskutečně vrátily do zápasu a deset sekund před koncem poslední čtvrtiny české basketbalistky po koši Kateřiny Zeithammerové vedly 61:60.

Maďarky měly v posledním útoku šanci odpovědět, jenže udělaly chybu a míč skončil v zámezí. Trenér sáhl k poslední možnosti – vzal si video challenge a rozhodčí po dlouhém zkoumání záběrů k velkému údivu přisoudily míč Maďarsku.

Byla to právě nejmenší hráčka české sestavy, 160 centimetrů vysoká Zeithammerová, která bránila Agnes Studerovou a od níž se dle výroku rozhodčích odrazil míč do autu. Opakované záběry, jež se po utkání vyrojily, je však usvědčují z velkého omylu.

Sama hráčka si nebyla vědoma, že by míč tečovala, jak iSportu prozradila její matka Lucie, která utkání sledovala přímo v Lublani. Po zápase s dcerou mluvila.

Maďarky v koncovce na druhý pokus skórovaly zásluhou kapitánky Debory Dubeiové a urvaly postup.

Na české straně zavládlo obrovské zklamání i naštvání. „Bylo to naprosto skandální rozhodnutí sudích,“ pravil rozhořčeně šéf České basketbalové federace Miroslav Jansta. „Volal jsem hned po utkání do Slovinska týmu, abychom nepodepisovali zápis o utkání. Jenomže pravidla FIBA bohužel neumožňují podat protest proti rozhodnutí sudích.“

V důsledku to znamená, že to, co se stalo na palubovce, už nejde nijak zvrátit. „FIBA sice na můj popud zahájila interní vyšetřování celé věci, ale to už nám nepomůže. Je to skandální nespravedlnost. Holky dřely, nevzdaly ani ve chvíli, kdy prohrávaly o sedmnáct bodů. Jsem na ně hrdý, byť se teď musí cítit hrozně,“ dodal Jansta.

„Hrozně to bolí. Zvládly jsme se skvěle vrátit do zápasu, ale koncovka prostě nevyšla. Jsem vděčná za to, že jsme do toho daly maximum. Ke koncovce nemám co říct,“ líčila nejlepší česká střelkyně Natálie Stoupalová, autorka 20 bodů. Realizační tým včetně asistentů Petra Tremla s Martinem Baštou však zuřil.

„Celá situace se nám nelíbila. Ihned po utkání jsme dostali několik zpráv z Česka, že rozhodčí změnili aut nesprávně. Po zápase jsem šel za komisařem zápasu a zavolal sportovního ředitele FIBA Europe. Chtěli jsme podat ihned protest proti rozhodnutí,“ líčil manažer reprezentace Simon Bytel situaci, kterou popisoval i Jansta. „Bylo mi však řečeno, že FIBA protest přijme dle regulí za 1 500 eur, ale výsledek rozhodnutí je předem jasný. V pravidlech FIBA je napsáno, že nelze uplatnit protest proti rozhodnutí rozhodčích. Jsme smutní, že to tak dopadlo,“ konstatoval.

Faktem je, že hrubá chyba sudích Česko možná připravila nejen o šanci na medaili, ale i o jistotu účasti v kvalifikaci na olympijské hry v Paříži 2024. Do kvalifikačních bojů postoupí šest nejlepších týmů z mistrovství Evropy. Národní tým má tedy stále šanci v sobotním zápase o umístění proti Španělkám, nebo Němkám.