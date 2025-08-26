Welsch o soupeřích Česka na ME: vlastenec Jokič, showman i pobaltské bláznovství
Los základních skupin EuroBasketu 2025 Čechům ukázal dvě tváře. Jednu laskavou, když družině Diega Ocampa do cesty přihrál nováčka z Portugalska, ale také pořádně přísnou. Jak jinak popsat blížící se bitvy s top favoritem šampionátu ze Srbska či nažhaveným Lotyšskem s domácí arénou v Rize v zádech? Kromě nich ještě číhají nevyzpytatelní Turci a Estonci. Sport Magazín vyzpovídal manažera české reprezentace a bývalého hráče NBA Jiřího Welsche, který okomentoval všech pět českých soků ve skupinové fázi.
PORTUGALSKO: Queta a jedenáct nepříjemných
Hned na úvod půjde o hodně. Papírové předpoklady nemusí vždy platit, ale případná ztráta s Portugalskem v prvním zápase Čechů na turnaji by znamenala extrémní komplikace. Portugalsko na EuroBasketu mužů bude startovat poprvé v historii a drtivá většina hráčů hraje buď v domácí soutěži, nebo v nižších ligách ve Španělsku. Právě tam Welsch viděl Portugalce nedávno na vlastní oči. V Málaze se konfrontovali podobně jako český tým se Španěly. A favorita dokázali překvapit a vyhrát těsně 76:74.
„Ono se to jevilo jako jasná záležitost. Španělé vedli ve druhé čtvrtině nějak 29:14. Vypadalo to na spláchnutí. Portugalci ale ukázali velký charakter a v koncovce Španěly přehráli. Španělský kouč Scariolo ale nechával hrát v závěru mladíky. Nepřeceňoval bych tento výsledek. Střídala se spousta hráčů. Týmovou sounáležitost nám ale ukázali.“
Dva dny na to Portugalci padli se španělskou rezervou o bod. Potvrdili tak určitou míru nevyzpytatelnosti. „Je to jejich první EuroBasket, což budou vnímat jistě jako speciální událost. Hrajeme proti nim první utkání, tak doufám, že by to historicky první střetnutí na ME na ně mohlo dolehnout,“ věří Welsch.
I Portugalsko však bude mít na šampionátu svou posilu z NBA. Šestadvacetiletý pivot Bostonu Neemias Queta se objevuje mezi zámořskou smetánkou už čtvrtou sezonu. První dva roky byl v Sacramentu. V roce 2023 se přesunul do Bostonu. Znamená to tedy, že se podepsal pod titul Celtics o rok později. V mistrovské sezoně naskočil do 31 zápasů.
„Je pochopitelně jejich hlavní hvězda. Mám s ním zajímavou zkušenost. Do České basketbalové federace jsem nastoupil v roce 2019 a hned to léto se konalo ME do 20 let divize B v Portugalsku. Proti domácím jsme hráli finále. Portugalci vyhráli, i když bez Quety, který se v semifinále zranil. I tak byl vybraný do nejlepší pětky turnaje. Tenkrát už působil na univerzitě Utah State, ale osobně jsem ho jako hráče pro NBA nevnímal. Už tehdy to byl velký atlet, ale takový nevybroušený. Jeho vizitka mluví za vše. Můžeme samozřejmě diskutovat, jakou roli v NBA má, ale pořád je to borec, který se tam dokázal dostat a čtyři roky se tam udržet,“ upozorňuje Welsch. „Celkově Portugalci hrají tvrdě a atleticky. Třeba Travantee Williams je velmi agresivní hráč do obrany se silnýma nohama. Jinak je to prostě Queta a jedenáct nepříjemných hráčů,“ zmínil Welsch i rodáka z Aljašky, který poslední sezonu strávil v Rumunsku.
Portugalci s Quetou a bez něj, to je velký rozdíl. Hlavní hvězda týmu se právě při španělské přípravě poranila. „Queta odkulhal v závěru zápasu se španělskou rezervou. Sice odešel po svých, což je vždy dobrý signál, ale nechcete vidět svého top hráče z NBA, jak se drží za koleno. Budeme bedlivě sledovat vývoj těchto věcí,“ prozradil Welsch. Dle portugalských serverů by měl být Queta zdravotně v pořádku a připraven zatopit Čechům pod košem.
TURECKO: Inteligentní kouč a spojka Sengün - Larkin
Dva dny po Portugalsku přijde na přetřes turecká výzva. To už je zavedená basketbalová značka. Turci v historii získali stříbro na ME v roce 2001, na MS skončili druzí o devět let později. Většinou jde o ambiciózní tým, který se však v dlouhodobém turnaji uvaří ve vlastní temperamentní šťávě.
Právě největšího bouřliváka mají Turci na lavičce. Ergin Ataman má na svém kontě nespočet triumfů, ale je taky považován za horkokrevného cholerika, který u palubovky rozhodně emoce neskrývá, když na to přijde. Podobně jej popisuje i Jiří Welsch.
„Ataman je jedna z nejvýraznějších osobností mezi trenéry v Evropě. Mohli bychom ale diskutovat, jestli jen v dobrém. Dva euroligové tituly s Anadolu Efes a jeden s Panathinaikosem ho vystřelily do výšin. Často je to zabalené do show, kterou vytváří a do pozornosti, kterou má rád. Když slýchám, co Ataman se svými hráči dělá na tréninku, tak to není nic výjimečného. Atamana dělá výjimečným spíše to, jak dokáže pracovat s osobnostmi. Vyhrát třikrát Euroligu s mixem charakterů vyžaduje vysoce inteligentního kouče.“