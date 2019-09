MS basketbal 2019 | Tři, dva, jedna, jooo! Basketbalisté slavili postup: pivo i „Černí andělé“ | iSport.cz

Po chvíli, během které se celý tým objímal, vyšel Tomáš Satoranský: „Jdu pozdravit novináře, ať mají o čem psát,“ smál se. Podal všem ruce, a když uslyšel gratulace, poděkoval a ujistil: „Uvidíme se zítra.“ Patrik Auda se mezitím opodál opíral o zeď a nevěřícně zavíral oči. Blake Schilb vyšel bez francouzských holí, lehce napadal na levý kotník, ale úsměv od ucha k uchu. A kouč Ronen Ginzburg pokynul sklenkou, v níž se třpytilo a vonělo něco ostřejšího.

„Je to neuvěřitelné. Nemohu tomu uvěřit. Hráči tady dělají skvělou práci, rvou se jako lvi, a to i přesto, že tu čelí zvučnějším týmům. Jsem na ně pyšný a věřím, že si to lidé budou hodně dlouho pamatovat,“ přiznal.

Historický úspěch v podobě čtvrtfinálového MS se stal realitou. „No, poslední minuty jsem si užil, ale jinak jsem byl víc nervózní, než u našich zápasů. Ne, že bych USA celou dobu úplně věřil, ale nakonec to dali,“ oddechl si zkušený trenér, zatímco se všichni podél něj hrnuli na své pokoje.

VIDEO | Čeští basketbalisté oslavují postup do čtvrtfinále MS

I když na nějaké pivo došlo, na velké oslavy historického úspěchu to nevypadalo – v úterý ráno zase cesta na letiště, a zpět do Šanghaje. Tam, kde se přesně před týdnem zrodila první česká výhra na MS, nad Japonskem. Právě tam je ve středu bude čekat ve čtvrtfinále Austrálie. „Viděl jsem Austrálii před měsícem, je to skvělý tým, ale my můžeme dosáhnout čehokoliv. Budeme opět bojovat jako lvi,“ sliboval Ginzburg a brzy odešel.

O pár desítek minut později vešel hotelovými dveřmi Brazilec Anderson Varejao a mírný úsměv na tváři mu vykouzlil jen hlouček jejich příznivců, kteří i navzdory konci na MS spustili pár metrů od recepce brazilskou hymnu.

Zatímco ta česká se z Šanghaje postupně rozezní i v hlavní hale v Pekingu… Historie je teď.