Pokorná řecká bestie krok od titulu v NBA. Bucks mohou slavit po 50 letech

Padesát let čekání na titul v NBA ve městě Milwaukee se může již brzy stát minulostí. Bucks mají ve finálové sérii proti Phoenixu Suns mečbol na domácí palubovce. Tým složený kolem velké trojky Khrise Middletona, Jrue Holidaye a především dvojnásobného nejlepšího hráče soutěže Giannise Antetokounmpa cítí jedinečnou šanci. „Jen jeden zápas od toho být šampionem, zapsat se do historie této hry a být tam navždy. To vám už nikdy nikdo nevezme. Bude to velké,“ říká šestadvacetiletý řecký postrach soupeřů.

U Michiganského jezera dlouhá léta kralovali v nejslavnější basketbalové lize světa hráči Chicaga Bulls. Teď nastává čas „jelenů“ z Milwaukee, kteří mají v klubové historii zapsán zlatým písmem letopočet 1971. Po půlstoletí je tu obrovská šance přidat druhý zářez. To si dobře uvědomuje i největší hvězda týmu a zřejmě i celé NBA. „Znamená to hodně, ale nemůžu se nechat příliš unést. Musím zůstat v přítomnosti. Nemůžu si dělat starosti s výsledkem,“ nechce se dostat pod tlak Giannis Antetokounmpo.

Člen hvězdného tria Milwaukee spoluhráče Khrise Middletona a Jrue Holidaye přece jen převyšuje. U obra s nigerijskými kořeny nehovoříme pouze o údajích v kolonkách výška a váha (211 centimetrů a 110 kilogramů). Příběh Antetokounmpa by nejspíš vydal na celovečerní hollywoodský trhák.

Syn nigerijských přistěhovalců neměl během dětství v Aténách život jako v bavlnce. S bratry chodil prodávat na ulici cetky a suvenýry a ani tak neměl častokrát víc než jedno jídlo denně. S rasismem se v Řecku setkával denně. Basketbal jej dlouho neoslovoval, než v televizi viděl zápas národního týmu s nepřehlédnutelným pivotem v sestavě. Právě Sofoklis Schortsanitis, bývalá euroligová osobnost s přezdívkou Big Sofo, jej inspiroval ke kariéře pod bezednými koši.

Na rozdíl od 150kilogramového pořízka narozeného v Kamerunu to Giannis dotáhl až do NBA. V Evropě přitom v mládí nastupoval výhradně v týmu Filathitikos v nižších řeckých soutěžích. Vysněná kariéra jej čekala jinde. Za oceánem vyrostl v superstar a v prosinci loňského roku se dopracoval k nejlukrativnější smlouvě v historii NBA! S Milwaukee podepsal rekordní kontrakt a za pět let si má přijít v přepočtu téměř na pět miliard korun (228,2 milionu dolarů). Fanouškům Bucks v tu chvíli spadl kámen ze srdce.

Giannis Antetokounmpo v play off 2021 (průměr na zápas) Minuty: 37,9 Body: 29,2 Doskoky celkem: 12,8 Defenzivní doskoky: 10 Ofenzivní doskoky: 2,8 Asistence: 5,3 Bloky: 1,0 Zisky: 1,1

Univerzální hráč s přezdívkou Greek Freak – zjevení, blázen, bestie – zvládá letošní play off, jak se na hráče takového kalibru sluší a patří. V doskocích žádný jiný hráč nemá lepší čísla. Kromě pravidelného příspěvku v útoku (téměř 30 bodů na zápas) se stará o precizní defenzivu týmu (průměr 10 obranných doskoků na zápas).

Předchozí krachy

Bucks se řadili k favoritům NBA už v posledních sezonách, v roce 2019 však v play off padli s šampiony Toronto Raptors. Loni s pozdějšími finalisty Miami Heat.

V letošním play off však Milwaukee odmetlo z cesty favorizovaný Brooklyn po strhující sedmizápasové sérii. Antetokounmpo nasázel v rozhodující bitvě, která dospěla až do prodloužení, 40 bodů. V dalším kole s Atlantou překonal zranění kolena, po kterém se brzy vrátil do vrcholné formy.

Postup přes Brooklyn je o to cennější, že Bucks ztratili první dva zápasy série. Ve finále s Phoenixem Suns je to podobný příběh. Ale s tím rozdílem, že klíčový pátý duel na venkovní půdě ukradli Bucks. Po třech výhrách v řadě mají doma mečbol.

Výhru 123:119 v minulém zápase v Arizoně v závěru jistil geniální smečí právě Antetokounmpo. A během finálové série zaujal i svým proslovem na téma pokora. „Když se soustředíš na minulost, je to tvé ego… Když se soustředím na budoucnost, je to moje pýcha. Řeknu si třeba: V dalším zápase budu dominovat,“ popisoval své nastavení mysli. „Snažím se soustředit na okamžik, na přítomnost, a to je pokora. To znamená být pokorný.“

I Antetokounmpo si totiž uvědomuje, že o vítězi není stále ani zdaleka rozhodnuto. Neméně zajímavou cestu play off mají totiž i hráči Suns. V prvním kole překvapivě vyřadili obhájce trofeje Los Angeles Lakers. S Denverem neztratili ani zápas a partu kolem Chrise Paula a Devina Bookera nezastavili ani Los Angeles Clippers. Jenže poslední tři finálové prohry mohou být pro Suns už nepřekonatelnou komplikací.

Bucks chtějí obrat v sérii završit v domácím prostředí před natěšenými fandy. „Buďte hluční!“ vzkázal do celého státu Wisconsin řecký obr Antetokounmpo. V šestadvaceti už dvakrát nejužitečnější hráč NBA touží překonat předchozí neúspěchy a získat první korunu basketbalového krále. V současné konstelaci, kdy jsou další favorité soutěže už z play off dávno venku, nastal ideální čas. Greek Freak dobře tuší, že tuhle šanci nesmí promarnit!

Finále NBA

Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns 3:2 na zápasy

(6. zápas ve středu ve 3:00 SEČ, případný 7. zápas v pátek ve 3:00 SEČ)

Cesta do finále

Milwaukee Bucks:

vs. Miami Heat 4:0

vs. Brooklyn Nets 4:3

vs. Atlanta Hawks 4:2

Phoenix Suns:

vs. Los Angeles Lakers 4:2

vs. Denver Nugets 4:0

vs. Los Angeles Clippers 4:2