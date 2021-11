NBA triple: šampioni v Bílém domě i rozhovor s legendárním „Icemanem“

Nová sezona NBA začíná nabírat zběsilé tempo a kolotoč zápasů už pomalu odděluje aspiranty na titul od týmů, které se budou letos vyloženě trápit. Co zatím brzdí obhájce titulu z Milwaukee Bucks? Jak to vypadá s pozicí Tomáše Satoranského? Co Vít Krejčí? Ve spolupráci Nova Sport, NBA a webu iSport.cz vznikl nový pořad NBA triple, jehož další díl můžete zhlédnout i na iSport.cz. Moderátoři Alan Záruba a Adam Nenadál nabídnou i rozhovor s legendárním George Gervinem, jedním ze 75 nejlepších hráčů v historii NBA.