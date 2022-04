Satoranský bavil diváky: parádní smeč i přihrávky. K výhře přispěl i Krejčí

Oba čeští basketbalisté v NBA přispěli svým týmům k vítězstvím. Tomáš Satoranský se osmi body a sedmi asistencemi podílel na triumfu Washingtonu 132:114 nad Minnesotou, které tak Wizards zřejmě vzali naději na přímý postup do play off. Vít Krejčí pomohl Oklahoma City zvítězit 98:94 nad Portlandem, když nasbíral 11 bodů a tři doskoky. Velké zklamání prožívají Los Angeles Lakers. Předloňští šampioni podlehli Phoenixu 110:121 a definitivně přišli o naději na účast v předkole play off.