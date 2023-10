Supertalent Wembanyama debutoval v NBA. 15 bodů, prohra i potíže s fauly

Slovinský reprezentant Dončič, nad jehož startem přitom visel otazník kvůli zranění lýtka z přípravy, uzavřel utkání s 33 body, 14 doskoky a 10 asistencemi a triple double získal v hned v prvním zápase sezony jako první v historii klubu. Nováček Dereck Lively pomohl Dallasu 16 body a 10 doskoky.

„Věděli jsme, že to tu bude hlučné, a byla to zábava. On (Wembanyama) je pravděpodobně jeden z největších talentů, který kdy vstoupil do NBA. Bude fantastický, už vlastně je. Způsob, jak se (při výšce 224 cm) pohybuje, je neuvěřitelný. Pohybuje se jako rozehrávač. Já osobně mám rád výzvy, takže tahle mě bavila,“ řekl Dončič. A trenér soupeře Gregg Popovich jeho výkon ocenil. „Výkon hodný Síně slávy, jak to dělá takřka každý večer. Byl skvělý,“ konstatoval kouč Spurs.

Generační megatalent Wembanyama odehrál pouze 23 minut kvůli potížím s fauly, kterých nakonec nasbíral pět stejně jako ztrát, nicméně řádně dal o sobě vědět v závěru. Sedm minut před koncem přišel na hřiště za stavu 103:108, nastřílel devět z následujících 12 bodů Spurs a zařídil vyrovnání na 115:115. Koncovka pak přece jen patřila hostům.

„Pro hráče bývá jednou z nejtěžších věcí, když se dostane do problémů s fauly. Nedostane se do rytmu, protože chvíli hraje, chvíli ne. A jeho vyspělost se i v tak mladém věku projevila, když na posledních sedm minut nastoupil a prostě hrál,“ řekl Popovich. „Když jsem se vrátil na hřiště, soustředil jsem se na to, abych ukázal to nejlepší,“ konstatoval Wembanyama. „Ale jak jsem už říkal, teprve se učíme. Byl to náš první společný zápas v sezoně,“ dodal.

Kyrie Irving, jenž v Dallasu po minulé sezoně podepsal tříleté prodloužení smlouvy, nastřádal 22 bodů, nová akvizice z Bostonu Grant Williams jich přidal 17. Nejlepším střelcem San Antonia byl s 23 body Devin Vassell.

Po minulé sezoně, kterou celou vynechal kvůli zranění, se v NBA uvedl také další talent Chet Holmgren, dvojka loňského draftu. K vítězství Oklahomy 124:104 v Chicagu přispěl 11 body a čtyřmi doskoky. S 31 body a 10 asistencemi zazářil spoluhráč Shai Gilgeous-Alexander. Domácí celek vedl s 20 body DeMar DeRozan.

Atraktivní bitvu v New Yorku vyhrál 108:104 „nový“ Boston. Nastoupily za něj i posily Kristaps Porzingis s Jruem Holidayem a mnohem lépe si vedl prvně jmenovaný lotyšský pivot, který proti svému bývalému týmu zaznamenal 30 bodů, 8 doskoků a 4 bloky. Lídrem byl s 34 body a 11 doskoky Jayson Tatum.

„Je skvělý pocit vrátit se do New Yorku jako Celtic. I když na mě fanoušci bučí, pořádně jsem si zápas užil,“ řekl Porzingis.

Výsledky NBA:

Brooklyn - Cleveland 113:114, Charlotte - Atlanta 116:110, Chicago - Oklahoma City 104:124, Indiana - Washington 143:120, LA Clippers - Portland 123:111, Memphis - New Orleans 104:111, Miami - Detroit 103:102, New York - Boston 104:108, Orlando - Houston 116:86, San Antonio - Dallas 119:126, Toronto - Minnesota 97:94, Utah - Sacramento 114:130.