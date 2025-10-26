Třináct bodů Krejčího proti šampionům NBA. Háček? Prohra a horší úspěšnost střelby
Kolotoč NBA se roztočil naplno. Atlanta Hawks s jediným Čechem v NBA má za sebou třetí zápas. Doma se střetla s posledními šampiony z Oklahomy. A Vít Krejčí dostal suverénně nejvíc prostoru z prvních tří kol. Hrál přes 22 minut a nastřádal 13 bodů. Stejně se však musel před mistry sklonit po prohře 100:117.
Zatím je to z pohledu Hawks pěkná divočina. Hned v prvním kole tým kouče Quina Snydera procitl. Jako těžký favorit totiž Atlanta dostala nařezáno doma od Toronta a inkasovala 138 bodů. Krejčí navíc vůbec nenastoupil a proseděl zápas na lavičce.
U výhry s Orlandem, kde Atlanta odehrála famózní poslední čtvrtinu, už český rozehrávač aktivně asistoval. Hrál přes třináct minut. Za tu dobu stihnul pět bodů a dva doskoky.
Mnohem víc času si Krejčí na palubovce užil až ve třetím klání doma proti Oklahomě. To už je druhý zápas bez Francouzue Zaccharieho Risachera, který se hned na úvod ročníku proti Torontu zranil a je momentálně mimo hru kvůli kotníku. Druhý zápas v řadě zmeškala i posila z Bostonu Kristaps Porzingis, kterého trápí chřipka. Snyder nemohl počítat ani s Jalenem Johnsonem a na výsledku se to podepsalo.
Krejčí za 22 minut nasázel 13 bodů a přidal 2 doskoky a asistenci. Má to však háček. Kromě toho, že Atlanta dle očekávání padla s posledním šampionem NBA, Krejčí na 13 bodů spotřeboval deset pokusů. Střílel s úspěšností 40 procent z pole. I tak se stal ale třetím nejlepším střelcem svého týmu. Hawks to zkrátka ze soboty na neděli moc nelepilo.
Krejčí celkově nezklamal
Nejlepší kanonýr domácích byl nakonec Nickeil Alexander-Walker, který se utkal se svým bratranem a MVP minulé sezony NBA Shaiem Gilgeousem-Alexandrem. Ten se zastavil pro změnu na 30 bodech. Explodoval pak pivot City Thunder Chett Holmgren s 31 body a 12 doskoky.
Těch příbuzenských propletenců ale bylo více. Nastoupili proti sobě dokonce bratři. Na straně Hawks Keaton Wallace, za vítěze se představil mladší Cason Wallace.
Nyní se Atlanta vydá do Chicaga, kde se potká s tamními Bulls. Pro Krejčího a spol. tak začíná čtyřzápasový venkovní trip.
„Bohužel jsme dosud neměli šanci najít určitou kontinuitu. A to ani v tom, jak vypadal náš předsezonní program. V mnoha ohledech byl první zápas proti Torontu prvním zápasem vůbec, který jsme za dlouhou dobu odehráli naplno. Těším se, až marody získáme zpátky. Jsme plní naděje,“ řekl po utkání s Oklahomou trenér Snyder.
Krejčí celkově vzato nezklamal. Jeho úspěšnost střelby sice nebyla závratná, ale za dobu, kterou strávil na hřišti, Hawks prohráli jen o čtyři body. Vzhledem k tomu, že celkově padl jeho tým o sedmnáct, je to solidní vizitka. Tím, že se hned na úvod sezony historie opakuje a hráči Atlanty se začínají objevovat na marodce, zase může přijít Krejčího čas.