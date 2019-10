Fenerbahce s Veselým má první výhru v Eurolize, Čech dal devět bodů | iSport.cz

Hlavním strůjcem úspěchu byl ale francouzský rozehrávač Nando de Colo, který s 39 body atakoval historický rekord soutěže. Bývalý hráč San Antonia a Toronta v NBA, který předchozích pět sezon strávil v CSKA Moskva, zaostal za maximem Euroligy jen o dva body.

Bronzový medailista z nedávného mistrovství světa De Colo trefil 12 z 15 dvoubodových střel, tři ze šesti trojek a minul jediný ze sedmi trestných hodů. K posunu na dělené osmé místo v historických tabulkách podle počtu bodů v jednom utkání mu přitom stačilo necelých 31 minut hry. Veselý byl druhým nejlepším střelcem domácích.

„Nando je úžasný hráč, už to dokazuje mnoho let. Jsem rád, že je tady a že si můžeme navzájem pomáhat vyhrávat zápasy,“ řekl na tiskové konferenci Veselý, druhý nejlepší střelec domácích. „Jsem rád, že jsme v mnoha momentech hráli dobrý basketbal. Bojovali jsme a tak se má hrát. Líbila se mi ta energie, ale pořád máme co zlepšovat,“ dodal nejužitečnější hráč minulé euroligové sezony. Do té letošní Veselý zasáhl po zranění kolena, které jej stálo účast na MS, od druhého kola. V Bělehradu proti Crvené zvezdě nastřílel před týdnem šest bodů.

Evropská liga basketbalistů - 3. kolo:

CSKA Moskva - Chimki Moskva 99:86, Žalgiris Kaunas - Real Madrid 86:73, Fenerbahce Istanbul - Baskonia Vitoria 87:80 (za domácí Veselý 9 bodů, 7 doskoků, 5 asistencí), Maccabi Tel Aviv - Crvena zvezda Bělehrad 84:69 po prodl., Bayern Mnichov - Villeurbanne 104:63, Panathinaikos Atény - Milán 78:79.